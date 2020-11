Genau 100 Jahre sind am 28. November vergangen, als kurze Zeit nach Ende des ersten Weltkrieges das Kriegerdenkmal in Boos seine feierliche Einweihung fand.

Rückblickend auf die Booser Chronik notiert der damalige Pfarrer Kolb die Geschehnisse um die Errichtung und Einweihung des Werkes von Bildhauer Josef Köhler aus Saulgau, gebürtig aus Boos. So habe das „prächtige Denkmal“ seinerzeit 8000 Mark gekostet, finanziert durch den „großen Opfersinn der Gemeinde“, heißt es darin. Ringsum prachtvoll bekranzt durch die Jungfrauen der Pfarrgemeinde habe das Werk allen Leuten bei der Einweihung „sehr gefallen“.

Die Einweihungsfeier für das Denkmal zu Ehren der gefallenen Krieger aus dem ersten Weltkrieg wurde dem Chronist zufolge mit einer „trostreichen und zu Herzen gehenden Andacht“ nachmittags um halb zwei nach dem Gesangbuch mit Rosenkranz und Litanei unter Begleitung des Männergesangvereins Ebersbach begangen. Nach einem Auszug aus dem damaligen Saulgauer Tagblatt „Der Oberländer“ vom 1. Dezember 1920 wurde die Feier von „drei sinnreichen, stimmungsvoll vorgetragenen Liedern des Männerchors“ umrahmt. Sodann zog man „mit Kreuz und Fahne“ zur Kirche hinaus, um dem Denkmal eine feierliche Weihe zukommen zu lassen. Den Schluss bildete eine „zündende Rede“ des damaligen Schultheiß Stadler, gefolgt von einem Requiem Tags darauf, so der geschichtliche Beleg.

Der Chronist tituliert die Errichtung des Mahnmals nach Kriegsende als symbolisches „Erinnerungszeichen“ an die Toten Helden, ebenso als „Mahnzeichen“ für alle Lebenden und als ein „Zeichen des Trostes und der Hoffnung“ für deren Angehörige. Das Denkmal selbst wurde bereits in einem Vorbericht des Oberländers vom 4. November 1920 als ein schöne, würdige, klassizistische Rundsäule mit Reliefbild des heiligen Michael, aus Maulbronner Sandstein künstlerisch ausgeführt, beschrieben. Es möge auf dem freien Platz vor der Kirche an die Pflicht, der 41 Gefallenen und der sieben Vermissten, deren Namen darauf eingehauen sind, in frommer Dankbarkeit zu gedenken und es auch den kommenden Geschlechtern zu erzählen vermögen, kommentiert die geschichtliche Quelle.

In aktueller Gegenwart nimmt Ebersbach-Musbachs Bürgermeister Roland Haug neuerlich Bezug zur Geschichte vor Ort, die nach seinen Worten „vor unserer Augen belege, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in ihrer Entwicklung aufeinander bezogen sind“. Das eine sei ohne das andere nicht möglich. „Krieg, Terror, das gibt es immer noch“, betont er.

Jedoch sei das Mahnmal im positivem Sinne auch eine Chance für die Gegenwart, aus der Vergangenheit zu lernen. „Wir müssen die Vergangenheit und den Volkstrauertag durch den Blick in die Gegenwart und die Zukunft am Leben erhalten. Es ist nicht nur ein Gedenken an die Toten, sondern auch an die Lebenden, die dem Tod nur knapp entkommen sind“, sagt Haug. In diesem Sinne schließe er sich den Worten des ungarisch-amerikanischen Physikers Edward Teller an, der es einmal so ausdrückte: „Der Krieg ist nicht undenkbar, aber es ist unangenehm, an ihn zu denken. Deshalb gibt es nur einen Weg, ihn zu vermeiden: Man muss ständig an ihn denken.“