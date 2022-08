Krieger- und Heimatverein ehrr Mitglieder

Der Krieger- und Heimatverein Westerhofen hat sein 62. Sommerfest nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause vom 12. bis 14. August auf dem Festplatz in Westerhofen gefeiert. Die Resonanz war an allen Tagen überwältigend. Am Freitag fand die legendäre Oldie-Night mit „The Candys“ statt, welche die Stimmung wieder zum Kochen brachten. Die Stadtkapelle Lauchheim gestaltete wieder den Samstagabend in gewohnter Weise. Nach einem Katholischen Gottesdienst, einer Aufführung des Kindergarten Westerhofen mit einer Hommage an das Kreisfeuerwehrfest folgte am Sonntagnachmittag ein „rockiger“ Auftritt von QuerBeat. Den Sonntagabend gestaltete die Sängergruppe mit tollen Liedbeiträgen. Am Abend ehrete der Verein auchlangjährige Mitglieder. Wegen Corona waren die Ehrungen in den vergangenen beiden Jahres ausgefallen. Für 50-jährige Vereinstreue wurden Paul Hauber, Rudi Hauber und Anton Pfitzer geehrt. 40 Jahre im Verein sind Blasius Hald, Gregor Maier, Karl Bolsinger, Paul Burkhartsmaier und Eugen Opferkuch. Für 25-jährige Mitgliedschaft ehrte der 2. Vorsitzende Franz Pfitzer Wilhelm Baumgärtner, Philipp Abele, Ulrich Cyka, Thomas Graser, Norbert Ladenburger und Anton Ebert. Foto: Verein