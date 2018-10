Am 18. Oktober ist der Kartenvorverkauf für die 71. Spielzeit der Kreuzgangspiele gestartet. Im Zentrum der Spiele stehen diesmal starke Frauenfiguren.

Deshalb beginnt auch die Reihe Kreuzgangspiele extra am Freitag, 9. November, um 10.30 und um 20 Uhr in der Stadthalle Kasten mit einem Porträt der Widerstandskämpferin Sophie Scholl. Mit dieser Produktion kehrt Alexander Ourth in die Kreuzgangstadt zurück. Er war im Sommer in „Faust“ und „Schneewittchen“ zu sehen und wurde 2017 für die Inszenierung „Argula“ mit dem Theaterpreis der Fränkischen Landeszeitung ausgezeichnet.

In einer Multimediaperformance aus Videokunst, Soundcollage und Schauspiel gibt er zusammen mit der Schauspielerin Judith Kriebel eindringliche Einblicke in das Leben von Sophie Scholl. Im Februar 2018 jährte sich die Ermordung Sophie Scholls und ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus der Widerstandsgruppe „Die Weiße Rose“ zum 75. Mal. In einer Zeit des Staatsterrors und der Überwachung wagten die jungen Menschen rund um Sophie und Hans Scholl das Äußerste: ihr Leben. Obwohl sie selbst als Kinder in der Hitlerjugend und dem Bund deutscher Mädel noch glühende Anhänger Hitlers gewesen waren, reifte bei ihnen, je älter sie wurden, große Skepsis gegenüber dem System.

Zivilcourage ist gerade in Zeiten wiedererstarkender rechter Kräfte in Politik und Gesellschaft eine wichtige Botschaft, die die Geschichte der „Weißen Rose" auch für heutige Schülergenerationen noch relevant macht. Historische Dokumente, Musik und Texte zeigen Sophie Scholl als Teenager mit wachsendem politischen Bewusstsein.