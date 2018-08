Kreuzgang fühlt sich „Wie im Himmel“

Am Sonntag sind die Kreuzgangspiele Feuchtwangen mit einer Aufführung von „Wie im Himmel" zu Ende gegangen. Seit dem 13. Mai waren im Kreuzgang und im Garten des Fränkischen Museums über 160 Vorstellungen zu sehen, dazu 80 Einführungsvorträge, Workshops und „Blicke hinter die Kulissen“. Die Festspiele hatten in ihrer 70. Spielzeit 43 485 Zuschauer. Das heiße Wetter hatte seine schönen Seiten: Zum ersten Mal musste nicht in die Stadthalle Kasten ausgewichen werden.

„Wie im Himmel“ übertrifft alle Erwartungen

„Wie im Himmel“ übertraf alle Erwartungen. Drei Zusatztermine wurden angesetzt, die Vorstellungen waren ab Mitte der Spielzeit jeden Abend ausverkauft. Insgesamt sahen 13 881 Zuschauer das Stück in 30 Vorstellungen. Auch „Faust“, ebenfalls 30 Mal gespielt, war mit 12 019 Zuschauer ein Erfolg. Das Familienstück „Schneewittchen“ haben 12 856 Zuschauer jeden Alters besucht.

Besonders beliebt waren in diesem Sommer wieder die „Jungen Festspiele“ im Garten des Fränkischen Museums, der alternativ zum Nixel-Garten als zweite Spielstätte fungierte. 2375 Kinder und Jugendliche besuchten im Juni und im Juli die Vorstellungen in dem romantischen Garten. Für kleine Kinder ab drei Jahren gab es „Hase und Igel“ und für junge Erwachsene ab 14 Jahren ein Theaterprojekt über das Leben Franz Kafkas.

Neben den Stücken im Kreuzgang und im Museumsgarten boten die Kreuzgangspiele erneut ein umfangreiches Rahmenprogramm: In den beiden Reihen „kreuzgangspiele extra“ und „kreuzgangspiele klassik“ haben insgesamt 2354 Zuschauer elf Veranstaltungen besucht. In der Reihe „kreuzgangspiele klassik“ kooperieren die Kreuzgangspiele mit der Konzertreihe „KunstKlang“ unter künstlerischer Leitung von Christiane Karg.

Darüber hinaus luden die Kreuzgangspiele für das interessierte Publikum vor den Abendstücken zu 41 Einführungsvorträgen und boten nach den „Schneewittchen“-Vorstellungen 17 Mal einen „Blick hinter die Kulissen“.

Es fanden 22 Workshops statt, in denen die Kinder unter der Leitung von Lisa Ahorn, Julia Suzanne Buchmann und Konstantin Krisch selbst Theater spielen konnten. Nach den Vorstellungen im Museumsgarten gab es für das Publikum täglich die Möglichkeit, mit den Schauspielerinnen und Schauspielern ins Gespräch zu kommen und mehr über das Stück und die Kunst des Schauspiels zu erfahren.

Am 18. Oktober erscheint das neue Prospekt mit allen Terminen für das kommende Jahr. 2019 steht „Die Geierwally", „Acht Frauen", „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete", „Kleider machen Leute" und „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat" auf dem Spielplan. Zudem bieten die Kreuzgangspiele Feuchtwangen wieder zahlreiche „extra“- und „klassik“-Veranstaltungen. Darüber hinaus feiern die Kreuzgangspiele mit der Stadt Feuchtwangen „1200 Jahre Feuchtwangen“.