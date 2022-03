Kretschmann sauer: „Wenn's brennt, schmeißt man doch nicht den Feuerlöscher weg!“

Falls die Coronapandemie in den kommenden Wochen und Monaten wieder massiv Fahrt aufnehmen sollte, sei dafür der Bund verantwortlich. Das sagte ein sichtlich ungehaltener Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. „Das Gesetz ist handwerklich außerordentlich schlecht gemacht und wird große Probleme bereiten“, so der Regierungschef.

Die Bundesregierung, an der bekanntlich auch Kretschmanns Partei beteiligt ist, hat die Corona-Schutzmaßnahmen weitgehend abgeschafft. Für Kretschmann nicht nachvollziehbar: „Jeder sieht es brennt noch, da schmeißt man doch den Feuerlöscher nicht weg.“

Das Infektionsschutzgesetz, das den Ländern viele Möglichkeiten zur Eindämmung der Pandemie gegeben hatte, ist nur noch bis zum 2. April in einer Übergangsfrist nutzbar. Danach bleiben den Ländern lediglich einige wenige Maßnahmen übrig – etwa Maskenpflichten im öffentlichen Verkehr sowie in Kliniken und Pflegeheimen.

Dass der Bund den Ländern künftig die Möglichkeit gibt, Regionen als Hotspots zu erklären und weitergehende Maßnahmen zu verhängen, ist aus Kretschmanns Sicht nicht hilfreich.

Wie kann man von uns verlangen, dass wir so eine Reglung dann umsetzen, wenn der Bund selber nicht einig ist, was es bedeutet, wie es im Gesetz steht

sagte er mit Verweis aus unterschiedliche Auslegungen der Hotspot-Definition von verschiedenen Seiten der Ampelregierung im Bund.

Für ihn sei nie zur Debatte gestanden, ganz Baden-Württemberg zum Hotspot zu erklären, so Kretschmann. Um etwa einen Kreis als solchen zu definieren, brauche es einen Beschluss des Landtags – und das sei ein schwerfälliges Vorgehen.

Zunächst gebe es aber auch keinen Grund zur übermäßigen Sorge, sagte der Regierungschef.

Im Moment sind wir von einer Überlastung der Krankenhäuser und Intensivstationen noch weit entfernt. Da müssen die Leute nicht damit rechnen, dass es zu Hotspot-Regelungen kommt.

Wie es in 14 Tagen sei, stehe indes in den Sternen – zumal nur etwa 30 Prozent der nach Baden-Württemberg kommenden Flüchtlinge aus der Ukraine geimpft seien.