Kretschmann lobt Vorbereitungen für AKW-Streckbetrieb

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) gelobt, das Kernkraftwerk Neckarwestheim nicht wie geplant zum Ende des Jahres stillzulegen. „Die oberste Priorität hat die Versorgungssicherheit im kommenden Winter – vor allem mit Blick auf die Netzstabilität“, erklärte Kretschmann am Dienstag.

Tags zuvor hatte Habeck die Ergebnisse des sogenannten Stresstests zur sicheren Versorgung der Bundesrepublik mit Strom über den Winter vorgestellt. Demnach sollen zwei der drei noch laufenden Atomkraftwerke, Isar II in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg, über die Jahreswende hinweg als Reserve verfügbar bleiben und erst Mitte April vom Netz gehen. Das dritte Kraftwerk Emsland in Niedersachsen soll hingegen wie geplant abgeschaltet werden.

Kretschmann stärkt Habeck den Rücken

"Mit dem Stresstest steht jetzt fest, dass es sinnvoll und notwendig ist, Vorbereitungen für einen möglichen Streckbetrieb der beiden Süd-Atomkraftwerke Neckarwestheim und Isar zu treffen", so Kretschmann. Damit sei es nun möglich, die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten und dafür Sorge zu tragen, dass die Sicherheit für Mensch und Umwelt garantiert sei.

"Klar ist auch: Damit wird der Atomausstieg keinesfalls infrage gestellt", betonte Kretschmann. „Ich halte die Entscheidung von Bundeswirtschaftsminister Habeck für richtig und angemessen. Denn besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.“

Um die Stromversorgung zu garantieren, hatte sich Kretschmann früh nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für einen Streckbetrieb von Neckarwestheim ausgesprochen - und sich von der ersten Bewertung aus Habecks Haus und dem von Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) umstimmen lassen. In den vergangenen Wochen hatte Kretschmann stets betont, den Empfehlungen auf Basis des neuen Stresstests folgen zu wollen.