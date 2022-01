Kressbronner Sternsinger machen sich auf den Weg

„Gesund werden, gesund bleiben – ein Kinderrecht!“ lautet das Motto der Sternsingeraktion 2022. Diese wird pandemiebedingt allerdings ein bisschen anders als gewohnt ausfallen, wie das Sternsingerteam Kressbronn mitteilt. In der Pressemitteilung heißt es: „Und doch sind nicht nur die Kinder in aller Welt weiterhin auf unsere Unterstützung angewiesen, auch der Segen der Sternsinger ist wichtiger denn je. Wir hoffen, dass zwischen dem 6. und 8. Januar einige königliche Hoheiten in Kressbronn unterwegs sein können.“

Leider könne man keine Besuche in den Häusern machen, „aber wir freuen uns darauf, Ihnen den Segen vor der Haustür zu übergeben oder „als stillen Segen“ in Ihren Briefkasten zu legen“. Wer möchte, kann die die Sternsinger auch treffen: am 6. Januar nach dem Gottesdienst oder am 7. Januar und 8. Januar auf dem Weg durch Kressbronn. Es wird gebeten, dabei immer eine Sternlänge Abstand zu halten, damit alle gesund bleiben.

Die Sternsingeraktion kann auch mit einer Spende unterstützt werden per Überweisung auf das Konto der Kressbronner Kirchengemeinde: IBAN: DE07 6519 1500 0200 9020 08, BIC: GENODES1TET, Kennwort: „Sternsinger“.

Alternativ könne auch bei einem der kommenden Gottesdienstbesuche ein separater Umschlag mit der Aufschrift „Sternsinger“ in den Kollekten-Korb gelegt oder eine Spende direkt im Pfarrbüro Kressbronn während der Öffnungszeiten abgegeben werden.