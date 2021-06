Kressbronner Seeputzete findet wieder statt

Kressbronn (sz) - Nachdem die Inzidenz in Kressbronn und im restlichen Bodenseekreis stabil niedrig ist, findet am Samstag, 3. Juli, doch noch eine Seeputzete statt, wenn auch in abgeänderter Form, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Um die Abstandsregeln einzuhalten, werden verschiedene Ausgabestellen eingerichtet, an denen die Helfer Müllsäcke, Getränke und eine kleine Verpflegung erhalten. Den gesammelten Müll können die Helfer dann ebenfalls an diesen Stellen wieder abgeben. Die Ausgabe wird zwischen 8.30 und 9 Uhr stattfinden. Der gesammelte Müll wird zwischen 10.30 und 11 Uhr eingesammelt. Folgende Ausgabestellen werden eingerichtet: Parkplatz Festhalle; Parkplatz Strandbad; Parkplatz Bauernpfad; Parkplatz Maicher Straße; Gohren Kabelhängebrücke; Parkplatz Gießenbrücke; Die Gemeinde hofft auf rege Teilnahme, um den Ort sauber zu halten.