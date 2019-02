Kressbronn will mehr Geld von Gästen - künftig auch im Winter

Die Gemeindeverwaltung plant nach 2012 eine Erhöhung der Kurtaxe: So soll diese im Sommer von 1,50 auf zwei Euro erhöht werden, zudem soll es in Zukunft aus steuerlichen Gründen auch eine sogenannte „Winterkurtaxe“ in Höhe von 0,50 Euro geben. Hintergrund ist vor allem das neue Bodan-Areal, das aus Sicht der Verwaltung eine Erhöhung rechtfertige. Kommende Woche, am 21. Februar, wird der Tourismusbeirat in öffentlicher Sitzung beraten, am 13. März ist dann die Beschlussfassung im Gemeinderat vorgesehen.

Die Gemeinde erhebt seit Jahren für Gäste und Inhaber von Zweitwohnungen eine Kurabgabe, eine sogenannte Kurtaxe. Diese beträgt derzeit 1,50 Euro in den Sommermonaten und wird als Abgabe zur Finanzierung der touristischen Leistungen der Gemeinde erhoben - dazu zählen beispielsweise Tourist-Information, Spielhäusle, Strandbad, Museum im Schlössle, Tennisplatz, Schlössle-Park mit Kneipptretbad, Bodan-Promenade, Seegarten, Bauernpfad mit Naschgarten, Kurkonzerte oder Bürgerbus. Dafür ist die Benutzung der touristischen öffentlichen Einrichtungen und Veranstaltungen über die Kurkarte (Gästekarte) frei. Durch die Kooperation mit den Nachbargemeinden gilt dies auch für deren Einrichtungen.

Nach der letzten Erhöhung 2012 soll die Sommerkurtaxe nun von 1,50 auf 2 Euro angehoben werden. Zum einen, wie die Gemeinde mitteilt, um sie an die Preisentwicklung anzupassen, zum anderen, weil in der Zwischenzeit einige kostenintensive Tourismusprojekte wie das Bodan-Areal mit Promenade dazugekommen sind, wie Pressesprecherin Karin Wiech erläutert. Die Kurtaxe soll auch für Gast-Bootsliegeplätze eingeführt werden, weil dies nach neuer Gesetzeslage „zwingend erforderlich“ sei, so Wiech. Bisher waren Bootsinhaber bessergestellt als Camper, dies hatte in der Vergangenheit zu Ungleichbehandlungen geführt.

Eine weitere Neuerung: Der elektronische Meldeschein soll auch in Kressbronn Einzug halten, sodass die Meldung von Gästen künftig ausschließlich elektronisch erfolgt. „Für private Vermieter mit nur einem Zimmer und bei nachvollziehbarer beziehungsweise guter Begründung ist eine Ausnahme als Härtefall-Regelung denkbar“, kündigt die Pressesprecherin an. Für die Softwareinstallation und Umrüstung plant die Gemeinde einen Zuschuss von 150 Euro ab einem Kostennachweis von 200 Euro für Vermieter unter zehn Betten. Vermieter ab zehn Betten sollen ab einem Kostennachweis von 1000 Euro einen Zuschuss von 300 Euro erhalten. Schulungen zur Bedienung der EDV werden von der Gemeinde bei Bedarf kostenlos angeboten. „Die Einführung des elektronischen Meldescheins ist in der heutigen Zeit unumgänglich und wird langfristig zu Synergieeffekten bei der Verwaltung der Beherbergung von Gästen führen“, ist die Gemeindeverwaltung überzeugt.

Aus steuerrechtlichen Gründen muss die Gemeinde laut Karin Wiech eine Winterkurtaxe einführen, die zwischen dem 1. November und 31. März 50 Cent betragen soll. Ohne Winterkurtaxe gingen der Gemeinde aufgrund der dann geringer zu berücksichtigen Übernachtungszahlen Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich verloren. „Da aber auch im Winterhalbjahr touristische Einrichtungen wie das Hallenbad, die Museen oder der Bürgerbus zur Verfügung stehen, sind 0,50 Euro gerechtfertigt“, teilt die Verwaltung mit.

Die Gemeinde müsse touristisch attraktiv bleiben und im Wettbewerb mit anderen Kommunen mithalten. Dazu seien laufende Investitionen und Unterhaltungen notwendig,die finanziert werden müssten. „Die Gemeinde hält es für angebracht, dass ein großer Teil davon von den Gästen selbst über die Kurtaxe finanziert wird. Andernfalls müsste der allgemeine Steuerzahler diese Kosten tragen“, heißt es abschließend.

Kressbronn - Die Gemeindeverwaltung plant nach 2012 eine Erhöhung der Kurtaxe: So soll diese im Sommer von 1,50 auf zwei Euro erhöht werden, zudem soll es in Zukunft aus steuerlichen Gründen auch eine sogenannte „Winterkurtaxe“ in Höhe von 0,50 Euro geben. Hintergrund ist vor allem das neue Bodan-Areal, das aus Sicht der Verwaltung eine Erhöhung rechtfertige. Diese Woche, am 21. Februar, wird der Tourismusbeirat in öffentlicher Sitzung beraten, am 13. März ist dann die Beschlussfassung im Gemeinderat vorgesehen.

Die Gemeinde erhebt seit Jahren für Gäste und Inhaber von Zweitwohnungen eine Kurabgabe, eine sogenannte Kurtaxe. Diese beträgt derzeit 1,50 Euro in den Sommermonaten und wird als Abgabe zur Finanzierung der touristischen Leistungen der Gemeinde erhoben – dazu zählen beispielsweise Tourist-Information, Spielhäusle, Strandbad, Museum im Schlössle, Tennisplatz, Schlössle-Park mit Kneipptretbad, Bodan-Promenade, Seegarten, Bauernpfad mit Naschgarten, Kurkonzerte oder Bürgerbus. Dafür ist die Benutzung der touristischen öffentlichen Einrichtungen und Veranstaltungen über die Kurkarte (Gästekarte) frei. Durch die Kooperation mit den Nachbargemeinden gilt dies auch für deren Einrichtungen.

Nach der letzten Erhöhung 2012 soll die Sommerkurtaxe nun von 1,50 auf 2 Euro angehoben werden. Zum einen, wie die Gemeinde mitteilt, um sie an die Preisentwicklung anzupassen, zum anderen, weil in der Zwischenzeit einige kostenintensive Tourismusprojekte wie das Bodan-Areal mit Promenade dazugekommen sind, wie Pressesprecherin Karin Wiech erläutert. Die Kurtaxe soll auch für Gast-Bootsliegeplätze eingeführt werden, weil dies nach neuer Gesetzeslage „zwingend erforderlich“ sei, so Wiech. Bisher waren Bootsinhaber bessergestellt als Camper, dies hatte in der Vergangenheit zu Ungleichbehandlungen geführt.

Eine weitere Neuerung: Der elektronische Meldeschein soll auch in Kressbronn Einzug halten, sodass die Meldung von Gästen künftig ausschließlich elektronisch erfolgt. „Für private Vermieter mit nur einem Zimmer und bei nachvollziehbarer beziehungsweise guter Begründung ist eine Ausnahme als Härtefall-Regelung denkbar“, kündigt die Pressesprecherin an. Für die Softwareinstallation und Umrüstung plant die Gemeinde einen Zuschuss von 150 Euro ab einem Kostennachweis von 200 Euro für Vermieter unter zehn Betten. Vermieter ab zehn Betten sollen ab einem Kostennachweis von 1000 Euro einen Zuschuss von 300 Euro erhalten. Schulungen zur Bedienung der EDV werden von der Gemeinde bei Bedarf kostenlos angeboten. „Die Einführung des elektronischen Meldescheins ist in der heutigen Zeit unumgänglich und wird langfristig zu Synergieeffekten bei der Verwaltung der Beherbergung von Gästen führen“, ist die Gemeindeverwaltung überzeugt.

50 Cent im Winter seien „gerechtfertigt“

Aus steuerrechtlichen Gründen muss die Gemeinde laut Karin Wiech eine Winterkurtaxe einführen, die zwischen dem 1. November und 31. März 50 Cent betragen soll. Ohne Winterkurtaxe gingen der Gemeinde aufgrund der dann geringer zu berücksichtigen Übernachtungszahlen Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich verloren. „Da aber auch im Winterhalbjahr touristische Einrichtungen wie das Hallenbad, die Museen oder der Bürgerbus zur Verfügung stehen, sind 0,50 Euro gerechtfertigt“, teilt die Verwaltung mit.

Die Gemeinde müsse touristisch attraktiv bleiben und im Wettbewerb mit anderen Kommunen mithalten. Dazu seien laufende Investitionen und Unterhaltungen notwendig, die finanziert werden müssten. „Die Gemeinde hält es für angebracht, dass ein großer Teil davon von den Gästen selbst über die Kurtaxe finanziert wird. Andernfalls müsste der allgemeine Steuerzahler diese Kosten tragen“, heißt es abschließend.