Aufmerksamkeit bei der Bevölkerung hat die Landung eines Rettungshubschraubers am Samstagnachmittag in Tettnang erregt. Der in Friedrichshafen stationierte Rettungshubschrauber Christoph 45 war laut Aussage des Piloten zu einem häuslichen Notfall in ein Wohngebiet nahe des Neuen Friedhofs in Tettnang-Bechlingen gerufen worden. Der Pilot, der den Notarzt zum Einsatzort brachte, hatte dort die Möglichkeit, zügig und ohne Schwierigkeiten auf einer großen schneebedeckten Wiese neben dem Wohngebiet zu landen.