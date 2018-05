Kreisverkehrswacht trainiert mit Senioren

Kürzlich haben die Seniorinnen und Senioren in der DRK-Begegnungsstätte im Annapark in Wasseralfingen an einem Rollator-Training teilgenommen. Manfred Meyer von der Kreisverkehrswacht hat die Senioren zuerst mit einem PowerPoint-Vortrag in die richtige Handhabung eines Rollators und dessen Tricks und Tücken eingeführt. Nach der bildlichen Einführung und Diskussion über einzelne Probleme bei der Nutzung eines Rollators ging es dann erst einmal zur Überprüfung der eigenen Rollatoren. Manfred Meyer hat die richtige Höheneinstellung geprüft und wo nötig korrigiert und die Funktion der Bremsen überprüft. Anschließend durften die Senioren die verschiedenen Techniken, wie das richtige Kurvenfahren, Rollator zum Sitzen drehen und das Überwinden von leicht erhöhten Flächen, insbesondere von Bordsteinen üben. Auch das Ein- und Aussteigen in Busse des Stadtverkehres wurde getestet. Mit Eifer waren die Senioren dabei, einzelne Teilnehmer haben es schon fast zu kleinen „Balletteinlagen“ gebracht. Dank einem Übungsheft haben die Senioren auch die Möglichkeit, die Übungen nun für sich alleine durchzuführen. Die Teilnehmer und die Leiterin der Begegnungsstätte, Janine Piper, möchten ganz herzlich bei Manfred Meyer für den interessanten Nachmittag und bei der Kreissparkasse Ostalb, der AOK und dem Sanitätshaus Schad für die finanzielle Unterstützung bedanken, ohne diese das Rollator-Training nicht möglich gewesen wäre.