Bei der Hauptversammlung des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine Aalen im Kellerhaus in Ober-alfingen konnte für den auf eigenen Wunsch ausscheidenden Vorsitzenden Karl-Johann van Eeck kein Nachfolger für das Vorstandsteam gefunden werden. Auch der für die Jugendarbeit zuständige Vorstandsposten konnte nicht besetzt werden. Für 2018 stand der Rückblick auf das Jubiläum am 13./14. Oktober vergangenen Jahres in der Jagsttalhalle Schwabsberg im Vordergrund.

Vorsitzender Franz Meyer sagte vor einer stattlichen Anzahl von Mitgliedern, den 30 Vereinen und 5500 Mitgliedern im Kreisverband seien auch im vergangenen Berichtsjahr verschiedene Veranstaltungen geboten worden. Schriftführer Thomas Stier listete diese in seinem Bericht chronologisch auf. Höhepunkte waren wieder die Streuobstpflegetage, an denen sich viele Vereine und vor allem die Fachwarte beteiligten, ein Jugendworkshop und vor allem die Feier zum 125-jährigen Bestehen des Kreisverbandes im Oktober in Schwabsberg. Im November schloss sich noch eine Vortragsveranstaltung zum Thema „Der Garten im Wandel der Zeit – wie reagieren wir auf die Wetterveränderungen?“ von Anton Vaas an. Alle Veranstaltungen wurden in Bildpräsentationen von Franz Meyer und Christiane Karger ausführlich in Erinnerung gerufen. Kassierer Alfred Vetter sprach von einem sehr guten Ergebnis bei den Finanzen.

Für 2019 stellte Christiane Karger wieder viele Aktionen vor, beginnend mit den Streuobstpflegetagen im Frühjahr, einem Sensen-Workshop am 25. und 26 Mai, der Eröffnung des Lehrgartens in Essingen am 15. Juni, dem Tag der offenen Gartentür am 30. Juni in Neunheim, einen Workshop zum Thema Jugendarbeit am 27. September und vielem mehr.

Bei den Wahlen zum Beirat wurden für die ausscheidenden Theresia Holzer und Alois Bühlmeyer neu Johannes Brenner und Andreas Zyhailo gewählt. Die ebenfalls zur Wahl stehenden Maria Brenner und Ewald Mailänder sowie deren Stellvertreter Waltraud Wettemann und Walter Borst wurden wiedergewählt. In weitere Beiratsstellen wurde der Webmaster des Kreisverbands, Konstantin Schneele, sowie Karl-Johann van Eeck gewählt, der auch das Amt des Ehrungsverwalters übernahm.

Für 15-jährige Tätigkeit im Beirat wurden Ewald Mailänder und Frank Roder mit dem Goldenen Apfel geehrt, ebenso Herbert Reschke für 15 Jahre als Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Tannhausen.