Friedrichshafen - Die brummende Wirtschaft beschert dem Bodenseekreis für 2019 zwar einen Ergebnishaushalt, der planmäßig einen Überschuss von zwölf Millionen Euro ausweist. Dennoch dauerte die Debatte im Kreistag wie im vergangenen Jahr fast drei Stunden, bis die Haushaltssatzung unter Dach und Fach war. Dabei ging’s vor allem um die Frage, inwiefern der Kreis bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum selbst aktiv werden sollte, und um eine Senkung der Kreisumlage um 1,2 Prozentpunkte, die CDU und Grüne gemeinsam beantragten – und durchsetzten.

Dieser Antrag war offenbar mit relativ heißer Nadel gestrickt und basierte darauf, dass ein für 2019 vorgesehenes Darlehen an das geplante Regionale Innovations- und Technologietransferzentrum (Ritz) im Fallenbrunnen in Höhe von vier Millionen Euro mit hoher Wahrscheinlichkeit erst 2020 abgerufen werden wird. Wie Landrat Lothar Wölfle ausführte, werde sich das Projekt verzögern, unter anderem wegen Ausschreibungsproblemen. Die Fraktionen der Grünen und der CDU waren sich vor diesem Hintergrund einig, das Geld dafür erst dann über die Kreisumlage von den Gemeinden zu holen, wenn es tatsächlich gebraucht wird. Die Konsequenz daraus: eine vorübergehende Absenkung der Umlage für 2019 um 1,2 Prozentpunkte.

„Wir als Grüne-Fraktion sind der Meinung, dass der Kreis nicht Gelder zurückhalten soll, wenn andererseits manche Gemeinden nicht wissen, wie sie dringend notwendige Investitionen finanzieren sollen“, sagte Christa Hecht-Fluhr in ihrer Haushaltsrede. Auch bei der CDU hielt man es für angebracht, den Gemeinden das Geld zu belassen. Denn, so Fraktionsvorsitzender Georg Riedmann: „Liquidität ist im Haushalt genug vorhanden.“ Lothar Wölfle warf die Frage in den Raum, ob eine Senkung der Kreisumlage wirklich klug wäre und wies darauf hin, dass der Rechtsanspruch auf das Darlehen ja bestehen bleibe und sich nur zeitlich verschiebe. Die Liquidität sei 2019 zwar kein Problem, werde sich aber Ende 2019 auf das Minimum von 5,8 Millionen Euro reduzieren. Mit Blick auf die dann anstehenden Projekte stellte er fest: „Wir brauchen Liquidität, um unsere Investitionen stemmen zu können.“ Dieser Argumentation schlossen sich Freie Wähler, SPD und FDP im Hinblick auf eine vorübergehende Senkung der Kreisumlage an – weil sie 2020 eben wieder erhöht werden müsste. Hans-Peter Wetzel (FDP) formulierte es so: „Wir wollen kein Zickzack, sondern Kontinuität.“

Intensiv diskutierten die Kreisräte über ein mögliches Engagement des Bodenseekreises bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Anlass war der Antrag der SPD, eine Million Euro bereitzustellen, um Belegungsrechte für Wohnungen zu erwerben, um damit bezahlbaren Wohnraum für 30 Jahre zu sichern. Eine Mehrheit fanden die Sozialdemokraten nicht. Der Landrat gab zum einen zu bedenken, dass die Kommunen selbst das Thema bei sich sehen, und zum anderen, dass sich die große Frage stellen würde, in welchen Kommunen der Kreis solche Belegungsrechte erwirbt. Salems Bürgermeister Manfred Härle (CDU) hielt es wiederum für sinnvoller, die Kreisumlage zu senken und den Kommunen die Botschaft mit auf den Weg zu geben, das Geld in die Schaffung bezahlbaren Wohnraums zu investieren. Auch sein Owinger Kollege Hendrik Wengert (Freie Wähler) gab zu verstehen, dass dies „klar ein Thema der Städte und Gemeinden“ sei. Hans-Peter Wetzel stellte fest, dass durch Belegungsrechte keine einzige neue Wohnung geschaffen werde. Dies sei der falsche Weg. Norbert Zeller (SPD) hielt dem entgegen, dass es nicht nur um Neubauten gehe, sondern auch um eine Senkung der Mietpreise. Insbesondere für kleine Gemeinden halte er Belegungsrechte für ein geeignetes Instrument.

Letztendlich lehnte die Mehrheit den Antrag der SPD ebenso ab wie jenen der Linken, die analog zu einem SPD-Antrag vom Vorjahr anregten, für eine Million Euro eine Wohnungsbaugesellschaft zu gründen.

Die Haushaltsreden der Fraktionen:

Georg Riedmann, Fraktionsvorsitzender der CDU, nutzte seine Haushaltsrede, um klarzumachen, dass die Kreisumlage nicht mehr als Finanzierungsmittel für Investitionen diene, sondern als Instrument zur Stärkung der Erträge im Ergebnishaushalt. Diesbezüglich müsse auch die Verwaltung umdenken. Inhaltlich stellte Riedmann fest, dass es Ziel sein müsse, die Pflichtaufgaben auf hohem Niveau zu erfüllen. Und er appellierte, auch mit Blick auf Anträge der SPD, nicht „immer wieder neue Aufgaben in unseren Rucksack“ zu packen, die sich nicht auf der Pflichtenliste befinden, aber langfristig die Ertragsqualität des Ergebnishaushalts dauerhaft einschränken würden. Allerdings nannte Riedmann auch zwei Themen, die, obwohl keine Pflichtaufgaben, wichtig seien: Breitbandversorgung und Bodenseegürtelbahn. Die gemeinsame Finanzierung bis zur Vorentwurfsplanung zur Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn bezeichnete er als „Leuchtturmprojekt regionaler Kooperation“. Eine dringliche Aufgabe sieht Riedmann im Ausbau des ÖPNV im Hinterland.

Zufrieden und stolz auf das, was der Bodenseekreis 2019 umsetzen will, zeigte sich Hendrik Wengert, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Zugleich wies er darauf hin, dass mit dem Haushalt 2019 bereits die wesentlichen Weichen für die Folgejahre gestellt werden und der neue Kreistag vermutlich nur wenig Entscheidungsspielräume haben werde. Wenn man dann noch davon ausgehe, dass die Wirtschaft nicht ständig weiterwachse, würden die kommenden Haushaltsjahre definitiv nicht leicht werden. Entscheidungen seien deshalb mit Bedacht zu treffen, insbesondere im freiwilligen Bereich. Und so appellierte Wengert, „nicht auf alle Züge von vermeintlich sinnvollen, aber freiwilligen Aufgaben aufzuspringen“. Womit sich der Kreistag allerdings beschäftigen müsse, sei die Finanzierung einer Planungsgesellschaft Bodensee-Oberschwaben für den Straßenbau. Denn mittlerweile sei klar geworden, dass der vom Land für die Planungen im Bundesstraßenbau vorgegebene Zeitrahmen mangels Personal kaum eingehalten werden könne.

Das globale Thema Klima zog sich als roter Faden durch die Haushaltsrede von Christa Hecht-Fluhr, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Als klima- und bildungspolitischen Lichtblick bezeichnete sie die Sanierung des Bildungszentrums Markdorf. Luft nach oben gebe es im Bodenseekreis dennoch. Als Beispiel nannte Hecht-Fluhr das alte Landratsamt, das von der Wärmedämmung her eine Katastrophe, eine richtige Energieschleuder sei. Dass der Kreis im kommenden Jahr 7,5 Millionen Euro in den Straßen- und Radwegbau investieren wird, sei gut – leider entfielen auf den Radwegbau davon aber nur zehn Prozent. Aus grüner Sicht zu wenig. Als eine der wichtigsten Entscheidungen des Kreistags bezeichnete Christa Hecht-Fluhr jene, mit der Planung der Elektrifizierung der Bodensee-Gürtelbahn in Vorleistung zu gehen. Nun seien Bahn und Bund am Zug. Zur Echt-Bodensee-Card stellte die Fraktionsvorsitzende der Grünen fest, dass die jüngste Entwicklung Hoffnung auf „eine kultiviertere Form der Auseinandersetzung und auf eine gute Lösung“ mache.

Norbert Zeller, Fraktionsvorsitzender der SPD, stellte fest, dass die für seine Fraktion wichtigen Positionen im Haushalt abgesichert seien – vor allem die Investitionen in Schulen, Straßen, Radwege oder Abfall. Mit Blick auf die weltweiten Herausforderungen erinnerte Zeller an den Spruch: global denken, lokal handeln. Das gelte für den Bodenseekreis insbesondere in den Bereichen Verkehr und Umwelt. So sei zum Beispiel ein neues Verständnis von Mobilität vonnöten, wozu es eines Mobilitätsmanagements bedürfe, das bei der Kreisverwaltung angesiedelt sei. Zur Frage der sozialen Gerechtigkeit stellte Zeller fest, dass insbesondere bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum Handlungsbedarf bestehe – wozu auch der Bodenseekreis beitragen könne. Außerdem brauche der Kreis dringend mehr Pflegeplätze. Ein weiteres wichtiges Thema unter dem Stichwort Daseinsvorsorge sieht die SPD in der Breitbandversorgung. Zum Neubau des Landratsamtes forderte Zeller alle Verantwortlichen dazu auf, endlich „aus dem Bremserhäuschen herauszukommen“.

Hans-Peter Wetzel (FDP) wies darauf hin, dass nicht nur die Einnahmen seit Jahren steigen, sondern auch die Ausgaben. Man müsse sich fragen, ob man sich das auch dann noch leisten könne, wenn die Konjunktur einbricht. Als problematisch wertete Wetzel die Entwicklung der Personalkosten. Aus dem Investitionsprogramm hob er als begrüßenswert unter anderem den Breitbandausbau, die Bodenseegürtelbahn und das Bildungszentrum Markdorf hervor.

Roland Biniossek (Die Linke) fühlt sich als Überlinger bei der Verteilung von Kreisgeldern offenbar benachteiligt. Friedrichshafen bezeichnete er als Gravitationszentrum, in dem die Kreisumlage verschwinde. Geld fließe in den Flughafen, künftig ins Ritz oder auch in die Maritime Konferenz. Bei der Echt-Bodensee-Card hingegen sei Friedrichshafen nicht dabei. Einmal mehr kritisierte Biniossek die Ausgliederung der Reinigungskräfte im Landratsamt.