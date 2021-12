Kreistag spricht sich mehrheitlich für eine Impfpflicht aus

Der Kreistag hat sich am Dienstag mehrheitlich für eine Impflicht ausgesprochen. Das Gremium hat sich damit nach heftiger Diskussion einer Resolution des Deutschen Landkreistages angeschlossen. Landrat Joachim Bläse sagte, es gehe darum, Verantwortung zu übernehmen und eine Empfehlung auszusprechen. Ohne Impfungen wäre auch im Ostalbkreis bei Inzidenzen bis zu 700 das Gesundheitswesen kollabiert.

Eine Impfung sei aber auch kein Freibrief, sagte Bläse, und auf Dauer könne sie keine Aufgabe des Landkreises sein. Die vom Landkreistag verfasste Resolution sei ein klares Signal und es gebe keine Alternative zu einer sachlichen Diskussion, die jetzt folgen müsse. In seinen Augen sei es jedoch das falsche Signal gewesen, zuerst eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen zu beschließen und ihnen so einen Stempel aufzudrücken.

Er stimme der Resolution auch unter dem Eindruck der Ereignisse vor dem Ellwanger Rathaus zu, wo am Montagabend Menschen gegen Corona-Maßnahmen demonstriert hatten, sagte der Kreisrat und Ellwanger Bürgermeister Volker Grab (Grüne). Mit diesen Menschen müsse man im Gespräch bleiben und sie von der Notwendigkeit einer Impfung zu überzeugen versuchen. Es dürfe zu keiner Spaltung der Gesellschaft kommen, man dürfe das Impfen aber auch nicht auf Einzelne abwälzen.

Das solidarische Verhalten mancher Menschen lasse zu wünschen übrig, konstatierte Carola Merk-Rudolph (SPD), weshalb die Hoffnung getrogen habe, es werde ohne Impfpflicht gehen. Man müsse also den Druck erhöhen. Aber es seien noch einige Fragen offen. „Was machen wir zum Beispiel, wenn sich eine Pflegekraft partout nicht impfen lässt?“

Impfen sei eine großartige Errungenschaft, meldete sich Manuel Reiger (FDP) zu Wort, und er habe sich dafür schon den Mund fusselig geredet. Aber trotzdem lehne er eine Impfpflicht ab. Zum einen gehe es um einen schweren Eingriff in den Körper, zum anderen habe die Politik bis vor kurzem versprochen, dass es keine Impfpflicht geben werde. Jetzt umzuschwenken, kratze an der Glaubwürdigkeit der Politik und die Radikalen profitierten davon. Zudem sei diese Pflicht rechtlich nicht umzusetzen.

Gunter Bühler (CDU) unterstrich, ohne Impfungen wäre das System kollabiert. Es gehe um eine vernünftige Sache. Sein Fraktionskollege Eberhard Schwerdtner sagte als Kreisvorsitzender des Roten Kreuzes, man habe allen Mitarbeitern mitgeteilt, dass ihnen ein Beschäftigungsverbot droht, wenn sie sich bis Mitte März nicht impfen ließen. Das sei ebenso die „helle Katastrophe“ wie die Tatsache, dass zuerst die Impfpflicht für die Gesundheitsberufe beschlossen worden sei.

Frank Gläser (AfD) behauptete, es gebe schwere Nebenwirkungen der Impfung und es fehle die Langzeiterfahrung mit dem Impfstoff. Als er auch noch sagte, es sei ein einmaliger Vorgang, Menschen zur Impfung zwingen zu wollen, widersprach Bühler. Verpflichtende Impfungen habe es vielfach gegeben. „Das ist genau das Thema, mit dem man Menschen in die Irre führt.“ Mario Capezzuto (SPD) echauffierte sich gar und zählte bis hin zur Pockenimpfung auf, wie oft das Impfen schon verpflichtend gewesen sei. „Das müsste Sie als Arzt doch wissen. Und wenn man dann noch sieht, dass 90 Prozent auf den Intensivstationen Ungeimpfte sind, würde ich lieber den Mund halten!“

Das Präsidium des Deutschen Landkreistages, heißt es in der Resolution, die der Kreistag übernommen hat, halte eine Impfpflicht für alle für erforderlich und angemessen, da sich die Hoffnung auf eine ausreichende Immunisierung der Bevölkerung über eine freiwillige Impfung nicht realisiert habe. Gerade für die zahlreichen, schnell erforderlichen Impfungen im Winter 2021/2022 stünden die Landkreise zur Unterstützung bereit. Hierfür benötigten sie aber eine belastbare Perspektive für Dauer und Umfang ihres Engagements und eine vollständige Refinanzierung der daraus entstehenden Kosten. Die Erst-, Folge- und Auffrischimpfungen müssten langfristig von niedergelassenen Ärzten wahrgenommen werden, heißt es in der Resolution weiter. Dafür solle diese Verpflichtung explizit im Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen verankert werden. Zudem sei die Rechtsaufsicht der Länder über die Kassenärztlichen Vereinigungen verstärkt wahrzunehmen.

Dabei müssten aber die Rahmenbedingungen vorab geklärt sein. So müsse vor einer gesetzlichen Verankerung der allgemeinen Impfpflicht in einer wissenschaftlich begleiteten Debatte Klarheit darüber gewonnen werden, welche Altersgruppen von der allgemeinen Impfpflicht erfasst werden sollen und für welche Anzahl von Impfungen beziehungsweise für welchen Zeitraum die Pflicht gelten solle.

Ferner müsse vorher geklärt sein, was eine allgemeine Impfpflicht im Verwaltungsvollzug und in der Verwaltungskontrolle genau bedeute. So müsse man beispielsweise wissen, ob wie in Österreich ein allgemeines Impfregister geschaffen werde. Komme es, dürften nicht die ohnedies schon massiv belasteten Gesundheitsämter damit betraut werden. Überdies müsse belastbar sichergestellt werden, dass auch jeder und jede tatsächlich geimpft werden könne.