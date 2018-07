Kreistag erhältweiteren Ausschuss

Der Kreistag des Ostalbkreises erhält einen neuen Ausschuss: den Auschuss für Arbeit und Grundsicherung. Er hat sich künftig innerhalb des Aufgabenbereichs des Sozialgesetzbuches II mit der Verwendung und Verteilung der Haushaltsmittel des Bundes, mit der Ausgestaltung und Auswahl der Eingliederungsinstrumente und -maßnahmen in den Arbeitsmarkt, mit organisatorischen Maßnahmen, mit dem Personaleinsatz und der Erfüllung von Zielvereinbarungen zu befassen. Notwendig wird er, weil der Ostalbkreis als sogenannte Optionskommune ab 1. Januar 2012 als alleiniger Träger für den Vollzug des Sozialgesetzbuches II verantwortlich sein wird. Wer dem Ausschuss angehören wird und ob er wie üblich 16 oder 17 Mitglieder haben soll, darüber wird der Kreistag am 7. Juni zusammen mit der nötigen Änderung der Hauptsatzung des Ostalbkreises befinden. In der Sitzung des Finanzausschusses am Mittwoch haben die Linken zudem einen Sitz ohne Stimmrecht in dem neuen Ausschuss beantragt.