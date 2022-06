Entscheidung über Kliniken im Kreis Ravensburg – Leser reden Klartext

Um 17.57 Uhr am Dienstagnachmittag hat der Kreistag eine folgenschwere Entscheidung über die Zukunft der Gesundheitsversorgung im Landkreis Ravensburg getroffen. Die Struktur der Oberschwabenklinik (OSK) wird schlanker.

Das Krankenhaus in Bad Waldsee wird geschlossen. Stattdessen wird in der Kurstadt ein sogenanntes Medizinisches Versorgungszentrum. Die Klinik in Wangen wird verkleinert.

Jedoch bleiben Geburtshilfe, Unfallchirurgie und Notaufnahme vorerst erhalten. Vorausgesetzt, die Personalsituation erlaubt es. Sollte das in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht der Fall sein, kann der Aufsichtsrat die Reißleine ziehen.

Damit folgt der Kreistag und das Landratsamt dem ausführlichen OSK-Gutachten nur teilweise. Das Gutachten des Hamburger BAB-Instituts hatte empfohlen, Bad Waldsee zu schließen.

Für Wangen empfahl das Gutachten weitaus größere Einschnitte als nun umgesetzt werden. BAB warnte den Kreistag noch: Wenn so viele Stationen in Wangen erhalten bleiben, könnte das zu noch größeren finanziellen und personellen Problemen in Zukunft führen.

Wir haben die Leser von Schwäbische.de gefragt: War die Entscheidung also richtig? Ist der Kreis mit der Schließung Bad Waldsees zu weit gegangen oder ganz anders: Hätte der Kreis für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung noch strenger streichen müssen?

Eine Auswahl der Kommentare, die uns erreicht haben:

Dunkle Stunde für die Demokratie in unserem Landkreis

Tobias G.: Aufgrund eines Gefälligkeitsgutachtens trifft der Kreistag eine überhastete und für viele Menschen im Kreis fatale Entscheidung. Für viele Bewohner wird sich die medizinische Versorgung deutlich verschlechtern, ohne dass überhaupt ernsthaft mit ihnen darüber diskutiert worden wäre. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Reorganisation unseres Gesundheitswesens kurz bevorsteht. Diese kurzsichtige, inhumane Politik wird uns dann auch noch als "verantwortungsvoll" verkauft, während fundierte Gegenargumente als "populistisch" betitelt werden. Dies ist eine dunkle Stunde für die Demokratie in unserem Landkreis.

Blick nach Norwegen

Ursula Z.: Ich kann nicht verstehen, dass man das Krankenhaus Bad Waldsee schließt und die seit vier Jahrzehnten erfolgreich und effizient arbeitende Endoprothetik schließt. Die Politiker haben aus den Notständen der Pandemie nichts gelernt und der Mangel an Ärzten und Pflegepersonal wird nicht durch die Schließung von kleineren, effizient arbeitenden Häusern behoben. Ich empfehle den Politikern mal einen Blick nach Norwegen. Dort gibt es sowohl hoch spezialisierte Krankenhäuser, die jedoch durch viele kleinere, dezentrale Häuser unterstützt werden.

Ein Kompromiss mit problematischen Bedingungen

Renate V.: Es war ein Kompromiss mit vielen Fragezeichen. Sehr bedauerlich, dass Bad Waldsee geschlossen wird. Erfreulich, dass in Wangen die Geburtenstation und die Unfallchirurgie (und damit eine Notversorgung) aufrechterhalten bleibt. Problematisch: die Bedingungen, die an die Erhaltung der beiden Wangener Abteilungen geknüpft sind. Zum einen können die Rahmenbedingungen von der Klinikleitung beeinflusst werden. Zum anderen entscheidet über die Erfüllung der Bedingung in zwei Jahren nicht der Kreisrat, sondern der Aufsichtsrat. Zudem ist fraglich, inwiefern die Grund- und Regelversorgung ohne Allgemein- und Visceralchirurgie funktionieren kann.

Jede Mutter würde besser haushalten

Gerlinde K.: Es ist ungerecht den vielen schwachen und nicht mehr mobilen Menschen gegenüber, wie man mit der Gesundheitsversorgung zusammenkürzt. In Wangen wird für die Landesgartenschau Infrastruktur (z. B. Brücken) für viel Geld weggerissen und neu gebaut. Ebenso ein Aussichtsturm neu gebaut, nach dem zuvor noch nie jemand gefragt hat. Hauptargument: es gibt hohe Zuschüsse (wohlgemerkt Zuschüsse), die man doch nutzen müsse. Und andererseits hat man kein Geld mehr für ein vernünftiges Krankenhaus, wie es seit Jahrzehnten zur Stadt gehört. Jede Mutter würde besser haushalten und Ihre Ausgaben einteilen. Und mit Sicherheit würde sie am wenigsten an der Gesundheit Ihrer Kinder sparen! Was haben wir nur für unverantwortliche Räte?

Passus lässt Hintertür offen

Peter-Paul G.: "Geburtshilfe, Unfallchirurgie und Notaufnahme bleiben bestehen – vorausgesetzt, die Personalsituation erlaubt es". Mit diesem Passus hat die Verwaltung mit Landrat Sievers eine eventuelle Abstimmungsniederlage vermieden und kann jetzt indirekt die OSK-Leitung (bzw. deren Personalmanagements) so steuern, dass ihr Ziel in zwei Jahren doch noch durch die 'Hintertür' erreicht wird.

Aufgaben des Kreises werden gegeneinander ausgespielt

Hans H.: Wie soll ein älterer Mann aus Isny, der selbst nicht mehr Auto fährt und mit dem Rollator unterwegs ist, seine im Krankenhaus in Ravensburg liegende Frau besuchen? Ich frage mich auch, wie das für Menschen wird, die eine Krebstherapie oder regelmäßige Behandlungen im Krankenhaus brauchen. Müssen die jetzt in ihrem gesundheitlich fragilen Zustand lange Fahrzeiten mit dem Bus schaffen? Wer keine Angehörigen hat, der Fahrdienste übernimmt, ist aufgeschmissen. Alles in allem ein Politikversagen, das seinesgleichen sucht. Dann lese ich noch, dass ein Oliver Spieß (Freie Wähler) meint, dass es noch andere Aufgaben gäbe. Er nennt Schulstandorte und eine neue Landkreisverwaltung. Mit anderen Worten: Er spielt verschiedene Aufgaben gegeneinander aus. Wertet eines höher als das andere. Wie kaltschnäuzig ist das denn?

Für das wirklich Wichtige demonstrieren

Harald N.: Ich hätte mir gewünscht, dass diese Demonstranten, die alle im Winter bei den unerlaubten Demos mitgelaufen sind, jetzt bei diesem sehr wichtigen Thema für uns alle demonstriert hätten.

Lucha hat keine Lösung gefunden

Siegfried G.: Es ist eigentlich nur peinlich, wie sich Minister Lucha in der Sache hervorgetan hat und keine politischen Lösungen für Flächenlandkreise wie unseren bietet. Wer das zu Ende denkt, dem wird klar, wo das endet. Ärzte entscheiden schon längst nach der Attraktivität des Arbeitsplatzes.

Kliniken sind schon jetzt überfordert

Lucia H.: Die Kliniken sollten bestehen bleiben. Kliniken sind schon jetzt überfordert. Sollen verletzte Menschen auf der Straße sterben oder Kinder im Straßengraben zur Welt kommen, weil die Wege so weit sind?

Vergünstigter Wohnraum für Ärzte und Pfleger

Wolfgang M.: Hier werden ohne Not bewährte Strukturen zerschlagen, aber die Not wird kommen bei 1,5 Krankenhäusern für 290.000 Menschen. Das Hauptproblem der Personalmangel ist seit Jahrzehnten bekannt und die schlechte Bezahlung der Krankenhäuser und Ärzte scheint gewollt. Wieso haben wir immer noch einen Numerus Clausus, der Medizin-Studenten zwingt, ins europäische Ausland auszuweichen oder elend lange Wartezeiten hervorbringt. Wieso werden unsere Fachkräfte nicht besser bezahlt und bessere Arbeitszeiten eingerichtet, dass sie nicht abwandern müssen? Wieso greift die Geschäftsführung auf teurere Honorar-Kräfte zurück und jammert dann? Wir haben hier einen superhohen Freizeitwert, aber kaum bezahlbare Wohnungen. Es wäre an der Zeit, dass der Kreis Ärzten und Pflegern vergünstigten Wohnraum zur Verfügung stellt. Dann wäre der Anreiz größer zu kommen und zu bleiben.

Absolute Zumutung

Hans T.: Eine absolute Zumutung für die Bevölkerung in einem Bereich mit sowieso schon sehr schwacher Infrastruktur. Inkompetente Kirchturm-Politiker entscheiden nach einem bezahlten Gutachten. In Wangen heißt das nichts als Salamitaktik, weil man nicht den Mut zur sofortigen Schließung hat, will man doch wiedergewählt werden. Allgemein sollte in Deutschland darüber nachgedacht werden, die Abgabe öffentlicher Gesundheitsversorgung an gewinnorientierte Kapitalgesellschaften wieder rückgängig zu machen. Es ist halt wie immer, der Fisch stinkt vom Kopf her und das seit vielen Jahren.