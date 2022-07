Kreistag Biberach tagt

Biberach (sz) - Eine Sitzung des Kreistags findet am Mittwoch, 13. Juli, um 15.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamts in Biberach statt. Neben der Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nicht-öffentlichen Sitzung wird es außerdem eine Bürgerfragestunde, Berichte zu geplanten Baumaßnahmen wie dem Breitbandausbau und den Geschäftsbericht und Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebs 2021. Außerdem werden Vertreter in den Aufsichtsrat der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH benannt. Außerdem wird Mario Glaser als zweiter stellvertretender Vorsitzenden des Kreistags zurücktreten und Werner Binder neu gewählt.