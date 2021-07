Kreistag bestellt drei Patientenfürsprecher

In der vergangenen Kreistagssitzung sind drei Patientenfürsprecher für den Kreis Ravensburg bestätigt worden. Für diese ehrenamtliche Tätigkeit sind Elvira Köhler, Heinz-Jürgen Höninger und Klaus Göppert für die nächsten vier Jahre bis 2025 tätig. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung.

Patientenfürsprecher und -sprecherinnen führen persönliche Beratungen durch und vertreten die Interessen psychisch beeinträchtigter Menschen und deren Angehöriger. Sie sollen als Bindeglied zwischen den Patient/Innen, Angehörigen und den versorgenden Institutionen fungieren. Ziel dieser unabhängigen Interessensvertretung sei es, unkompliziert zu helfen und neutral zu beraten.

Seit Juli dieses Jahr gibt es für den Landkreis Ravensburg statt wie bisher zwei nun drei Patientenfürsprechende, die Zuständigkeitsbereiche wurden außerdem neu gegliedert. Der Landkreis wurde in die Regionen Landkreis West, Landkreis Mitte und Allgäu eingeteilt. Zu erreichen sind die Patientenfürsprechenden per E-Mail an patientenfuersprechende@ibb-ravensburg.de