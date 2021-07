Kreisstraßen bei Schachen-Ergetsweiler und Bettenweiler gesperrt

Die Kreisstraßen K 7973 / K 7968 Schachen-Ergetsweiler und K 8038 Ortsdurchfahrt Bettenweiler werden wegen Straßenbauarbeiten von Mittwoch, 28. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 27. August, in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Laut Presemitteilung des Landratsamts wird der Fahrbahnbelag erneuert und Arbeiten an den Randeinfassungen und an der Straßenentwässerung vorgenommen. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert und führt über Horgenzell – L288 – Ringgenweiler – K7973 – Schachen – K 8038 – Fleischwangen – K 8028 – Fronhofen und umgekehrt. Die Kreuzung in Zogenweiler ist temporär in der Verbindung Danketsweiler – Berg befahrbar. Der Radverkehr wird über Zogenweiler – K 7973 – Fenkenmühle – Ergetsweiler umgeleitet.