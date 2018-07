Die Kreisstraße 7937 wird zwischen Bergatreute und Alttann von Mittwoch, 1. August, bis Mittwoch, 8. August, jeweils von etwa 7 bis 17 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Grund für die Sperrung sind umfangreiche Straßenunterhaltungsarbeiten, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Die Umleitungsstrecke verläuft von Bergatreute her kommend über die L 314-Roßberg-L 316 zur K 7937 Alttann und umgekehrt.