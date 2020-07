Kreisschulen erhalten neue Schulbücher

Der Kreisausschuss hat die Vergabe von neuen Schulbüchern für die Schuljahre 2020/21 und 2021/22 einstimmig beschlossen. Berücksichtigt wurden dem Landkreis Lindau angehörige Schulen. Insgesamt sollen dafür rund 380 000 Euro ausgegeben werden. Der größte Posten geht an die Realschule Lindenberg. Im Schuljahr 2020/21 werden dort Bücher im Wert von 35 000 Euro benötigt, im Jahr darauf Lehrwerke für 38 000 Euro. Ebenso werden das Gymnasium Lindenberg, die Antonio-Huber-Schule, die FOS/BOS Lindau, die Berufsschule Lindau, das Valentin-Heider-Gymnasium in Lindau, die Realschule in Lindau sowie das Bodensee-Gymnasium mit neuen Büchern versorgt. „Die öffentliche Ausschreibung wurde in vier Lose aufgeteilt, sodass auch kleine Firmen eine Chance haben“, sagte Landrat Elmar Stegmann. Acht Angebote gingen ein, fünf konnten berücksichtigt werden. Ein Los entschied über den Zuschlag.