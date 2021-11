Kreismitgliederversammlung der Bündnis 90/Die Grünen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um sich bekannt zu machen und für sich zu werben, touren bei den Grünen Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller gerade durch die Kreisverbände, da sie den bisherigen Vorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand nachfolgen wollen. Detzer ist in den Bundestag eingezogen, Hildenbrand bereits im Frühjahr in den Landtag.

Bei der von der Kreisvorsitzenden Carmen Kremer moderierten Fragerunde interessierten sich die Mitglieder vor allem für die Frage, wie eine zukünftige Parteiführung den ländlichen Raum repräsentieren und stärken kann. Beide Kandidierenden wollen, sollten sie gewählt werden, die Parteiarbeit im ländlichen Raum stärken. Aber auch Themen wie ÖPNV oder Flächenverbrauch wurden besprochen.

Für den anstehenden Landesparteitag im Dezember, bei dem der Landesvorstand neu gewählt werden soll, wählte die Versammlung Carmen Kremer, Anna Wiech und Moritz Haag als Delegierte. Als Ersatzdelegierte stehen Inge Brobeil-Wolber, Kati Kästner und Hünkar Aras zur Verfügung. Carmen Kremer und Anna Wiech wurden außerdem als Delegierte und Ersatzdelegierte für die Landesarbeitsgemeinschaft Frauenpolitik gewählt. Aus der Arbeit der grünen Kreistagsfraktion und über die Kreistagsthemen Müll, Öffentlicher Nahverkehr und medizinische Versorgung im Landkreis berichtete Carmen Kremer.

Inge Brobeil-Wolber informierte über den Lärmaktionsplan, der im Gemeinderat in Ravensburg beraten wird und über den Coswiger Platz. Claus Kessel berichtete über die Bebauung Köpfinger Straße in Weingarten und den Planungsstand bei der Verbesserung des Fahrradverkehrs in Weingarten. Kreiskassier Andreas Schmiedel präsentierte der Mitgliederversammlung im Anschluss an die Wahlen den Kassenbericht und die Mitgliederentwicklung. Zählte der Kreisverband Ravensburg zu Jahresbeginn 2021 noch 250 Mitglieder, wuchs deren Zahl bis zum Tag der Versammlung auf 276 an. Kreisvorsitzende Carmen Kremer lud zum Neujahrsempfang 2022 der grünen Gemeinderatsfraktion Ravensburg ein, der am 22. Januar im Schwörsaal in Ravensburg stattfinden wird. Außerdem möchte der Kreisverband den „Grünen Treff“ in der Kuppelnauwirtschaft wiederaufleben lassen. Am 25. Januar soll er wieder stattfinden.