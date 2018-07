Kreisliga B IV: Veringenstadt tritt lieber auswärts an

198 Tore fielen bislang in den 57 Spielen der Kreisliga B IV, macht einen Schnitt von 4,04. Doch nicht nur die Spitzenmannschaften sind gegen die vermeintlich „Kleinen“ treffsicher, auch die Teams untereinander und auch die der mittleren bis hinteren Region geizenm nicht. Beispiele gefällig? Neufra – Veringenstadt (2:6), Hettingen/Inn. II – Bronnen (5:3).

TSV Benzingen – SG KFH Kettenacker. -- Von der Tabellensituation eine ausgeglichene Partie, weil der TSV nach starkem Beginn nun nachlässt. Der Gast ist momentan Vorletzter, doch die Punkte sicher hat Benzingen noch keineswegs.

FV Veringenstadt – TSV Rulfingen. -- Drei Tore zu Hause erzielt -- 17 Tore auswärts. Das verstehe wer will. Veringenstadt scheint zu überlegen, in Zukunft nur noch auswärts anzutreten. Nach dem Torreigen in Kettenacker soll jedoch am Sonnteg eine Fortsetzung folgen. Doch Rulfingen gewann in Laiz mit 4:1.

SPV Türk Gücü – FC Laiz II. -- Für SPV-Trainer Yilmaz Oktan steht ein Heimspiel an, doch Laiz II ist kein leichter Gegner. Es sind noch kleine Bausteine, die Oktan zusammen setzen muss, um erfolgreich zu sein. Die Gäste haben zuletzt einen Dämpfer erhalten. In Sigmaringen wird sich zeigen ob der Wirkung gezeigt hat.

SV Bronnen – SV Sigmaringen. -- Gehörigen Respekt hat Sigmaringens Trainer Ahmet Nuza vor der Aufgabe in Bronnen. Die Mannschaft setzt einige Dinge schon recht gut um, aber es fehlt noch die Beständigkeit. Auf dem Köllenberg kann Sigmaringen zeigen, wie weit es ist. Der Gastgeber bleibt launisch und unberechenbar -- vor allem zu Hause.

SG Hett./Inn. II – TSV Scheer. -- Wohin führt der Weg Scheers? Die drittschlechteste Heimabwehr erreicht nur Gesamtrang sechs. Um den Anschluss nicht zu verlieren, muss in Inneringen ein Sieg her. Trainer Lehr will mit seiner Elf verlorenen Boden gutmachen. Die SG hat erst einen Heimsieg auf dem Konto.

TSV Gammertingen II – TSV Neufra/Hz. II. -- Ein mageres Törchen hat Neufra bislang auswärts erzielt. Zu wenig. Im Derby dürften Tore fallen, denn die zweite Garnitur des A-Ligisten ist zurzeit von der Rolle, obwohl einige Stammkräfte der ersten Mannschaft der vergangenen Saison im Kader stehen.

Bereits ausgetragen: FC Krauchenwies II – SV Bingen/H. 2:6. -- Spielfrei: SV U/Oberschmeien (mk)

Alle Spiele So., 15 Uhr, Reserven 1 ¾ Stunden vor Beginn der ersten Mannschaften, So., 13.15 Uhr.