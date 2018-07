Kreisliga B III: Altshausen II – Fulgenstadt schon am heutigen Freitag

Der FV Fulgenstadt und der Bad Saulgauer FC liefern sich ein zeitversetztes Fernduell im Kampf um die Pole-Position. Den beiden Kontrahenten stehen lösbare Aufgaben ins Haus, doch jeder Patzer wird bestraft.

FV Altshausen II – FV Fulgenstadt (Fr., 18.30 Uhr). – Bei der „Zweiten“ des FV Altshausen hat die Theuer-Elf, derzeit Spitzenreiter, eine lösbare Aufgabe zu bewältigen. Obgleich der FVA II derzeit gut in Form ist, zwei Siege in Folge einfuhr, ist der FVF in Sachen Konstanz weiter entwickelt.

SV Hohentengen II – FV Bad Schussenried II (So., 13.15 Uhr). – Beide Teams sind nach dem Start in ein Formtief geraten. Die Gäste sind seit zwei Partien sieglos, der Hausherr wartet bereits seit drei Spielen auf einen Sieg. Ein Unentschieden reicht beiden nicht aus, um eine Trendwende zu erzielen.

FC Ostrach II – SV Hoßkirch (So., 13.15 Uhr). – Es ist geschafft. Die Mykoda-Elf feierte nach vier Punkteteilungen in Folge zuletzt ihren ersten Sieg, an den sie gerne gegen den SVH anknüpfen würde. Die Gäste mussten bislang nur eine Niederlage hinnehmen und reisen als Favoriten auf den Buchbühl.

SV Ebenweiler II – SV Hochberg. – Die Scharfenberg-Elf, Tabellenschlusslicht der B III, wartet noch immer auf den ersten Saison-„Dreier“. Und auch gegen den SV Hochberg gibt’s für Ebenweilers „Zweite“ wohl nichts zu holen, die Gäste sind seit dem ersten Spieltag ungeschlagen.

FC Blochingen – Bad Saulgauer FC. – Die Kräfteverhältnisse scheinen eindeutig. Die bislang ungeschlagene Zacharias-Elf reist zum Liga-Neuling, der sich beim Auftakt schwergetan hat. Ein Sieg ist für den FC Pflicht, will man nicht den FV Fulgenstadt davonziehen lassen.

SC Türkiyemspor – SV Herbertingen. – Zwei Siege in Folge für die Gäste, die nun mehr und mehr in Form kommen. Nicht gerade berauschend ist der Saisonauftakt für die Buz-Elf verlaufen, vier Punkte aus fünf Partien – deshalb bleibt der SCT nach wie vor im unteren Tabellendrittel, wohl auch nach der Partie gegen den SVH.

SV Fleischwangen – FV Weithart II. – Manchmal schreibt der Fußball wohl doch seine eigenen Gesetze. Der Liganeuling FV Weithart II fuhr seinen ersten Saisonsieg ausgerechnet im Lokalderby beim SV Hohentengen II ein, und beendete damit die Durstrecke von vier sieglosen Spielen zu Beginn. Der SV Fleischwangen ist vor heimischem Publikum bislang zwar ungeschlagen, Formstärke sieht jedoch anders aus. (vem)