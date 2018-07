Kreisliga B II: In Marchtal geht es um die Tabellenspitze

Gleich zwei Spitzenspiele resultieren dieses Wochenende aus dem Spielplan. Während sich der FC Marchtal (1.) und die SG Ertingen/Binzw. (2.) um den Platz an der Sonne zanken, messen sich der SV Betzenweiler (4.) und der SV Uttenweiler II (3.) im Verfolgerduell.

SG Kanzach/Buchau II – SV Daugendorf II (Sa., 13.15 Uhr). – Zwei Niederlagen in Folge, Warten auf den ersten Heimsieg – so weit die Situation bei der SG. Um den punktgleichen Gast bezwingen zu können, muss die Sachsenmaier-Elf eine disziplinierte Vorstellung abliefern.

FV Altheim II – TSG Zwiefalten (Sa., 15.15 Uhr). – Der Auswärtstrend der Ruider-Elf wurde zuletzt unterbrochen. Und auch beim FVAII will die Erfolgsserie nicht so recht starten – eine richtungsweisende Partie für die beiden Mannschaften.

Eintracht Seekirch – SV Andelfingen. – Ein waschechtes Kellerduell. Tabellenelfter versus 13. Für die Gastelf sieht’s schlecht aus, konnte sie doch in dieser Spielzeit auswärts noch keine Punkte mitnehmen. Doch auch die Eintracht muss erst noch beweisen, dass sie zu Hause siegen kann.

SV Betzenweiler – SV Uttenweiler II. – Mit drei Siegen in Folge preschen die Hausherren unbemerkt zu den Spitzenplätzen vor. Nun empfängt der Vierte den Tabellendritten. Der Vorteil der Gäste ist eindeutig in der Offensive auszumachen (4,6 Tore pro Spiel), doch am Ende könnte die derzeitige Verfassung den Ausschlag zugunsten des SVB geben.

FV Neufra II – SC Lauterach. – Im Waldstadion konnte Neufras „Zweite“ in dieser Saison noch keinen Sieg feiern. Nun soll‘s gegen den Tabellenzwölften endlich klappen. Gerade aus der sichereren Defensive könnte die Maichel-Elf Kapital schlagen.

SV Oggelshausen – SV Dürmentingen. – Die Gastgeber – bislang noch sieglos – tragen zurzeit die rote Laterne. Rein statistisch steht der SV Dürmentingen gut da, gewann er doch bislang jedes seiner Auswärtsspiele.

FC Marchtal – SG Ertingen/Binzw. – Das Spitzenspiel schlechthin. Der Verfolger gastiert beim Tabellenführer. Beide Teams entschieden ihre letzten vier Partien für sich, der FCM ist die einzige ungeschlagene Mannschaft. Beim Blick auf die Tordifferenz kommt die SG sogar noch ein bisschen besser weg (13:4 Tore) als der Gastgeber (13:6). Alles deutet auf eine sehr enge Geschichte hin. (vem)

Alle Spiele So., 15 Uhr, außer (s. Klammern), Reserven 1 ¾ Stunden vor Spielbeginn der ersten Mannschaften