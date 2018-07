Kreisliga A II: Im Keller wird es finster

Die Lage

Treffsicher präsentiert sich die neue Liga – 219 Tore fielen bisher. Das entspricht einen Durchschnitt von 3,47 Toren pro Spiel. Erfreulich für die Zuschauer ist zudem die Tatsache, dass es bisher noch kein torloses Remis gegeben hat.

FV Bad Saulgau II – SV Braunenweiler (So., 13.15 Uhr). – Bad Saulgaus „Zweite“ bezog am vergangenen Sonntag in Trochtelfingen eine deftige Niederlage. Zum Derby kommt nun Braunenweiler, das auf fremdem Gelände noch nicht viel gerissen hat. Die Gastgeber wollen sich rehabilitieren. Die Gäste haben sich mit dem „Dreier“ gegen Hundersingen Luft verschafft.

SV Bolstern – FC Inzigk./Vil./Eng. – Bolstern halten derzeit die Unentschieden vom Sprung ganz nach oben ab. Weil man aber im Soll ist, nimmt man die Aufgabe gegen den FC I/V/E nicht minder ernst. Mit einem Heimsieg könnte Rang zwei winken. Die Reisser-Truppe bewegt sich im Mittelfeld. Von dort will man auch nicht weg.

TSV Sigmaringendorf – TSV Mägerkingen. – Beide gingen zuletzt als Verlierer vom Platz. Mägerkingen hofft, dass bald der Knoten platzt. Es wird nicht lange dauern. Dafür sorgt Trainer Ringwald, der langsam ungeduldig wird. Die Hausherren seinerseits stellen eine sehr erfahrene Elf. Dies wird am Sonntag auch sichtbar.

SV Ölkofen – SGM Blönried/Ebersbach. – Mit den Toren zur richtigen Zeit verteidigte Ölkofen in Mägerkingen den Platz an der Sonne. Mit Blönried/Ebersbach kommt eine unbequeme Mannschaft, die vor allem auswärts clever spielt. Zu Hause bekommen Pfeiffer und Co. noch zu viele Gegentreffer. Auf fremdem Gelände steht anscheinend eine andere Elf auf dem Feld.

SV Renhardsweiler – SGM Frohnstetten/Storz. – Vier Punkte aus den letzten vier Spielen – die Ausbeute könnte für den SVR besser sein. Der Tabellenfünfte trifft mal wieder auf eine Elf der alten IIIer-Staffel. Renhardsweiler hat sich gegen diese Mannschaften gut aus der Affäre gezogen. Doch auch die Braun-Elf hat bislang gute Erfahrungen gegen Teams aus dem Altkreis Saulgau gemacht.

SV Ennetach – SV Hausen a. A. – Letzter gegen Vorletzten. Beide haben zu Hause ihren bisher einzigen Punkt geholt. Nun wäre also Ennetach an der Reihe. Ein Punkt wird nicht reichen, um aus dem Keller herauszukommen. Hausen wird auf Sicherung bedacht sein.

FC Mengen – TSV Trochtelfingen. – Nur zwei Kilometer vom Kellerduell entfernt kommt es zum Schlagerspiel. Beide haben zu Hause bislang nur zwei Gegentreffer hinnehmen müssen. Es wird ein offenes Spiel. Trochtelfingen hat mehr Erfahrung aus höherklassigen Ligen im Kader, Mengen hat eine eingespielte, junge Truppe.

SF Hundersingen – SV Langenenslingen. – Ein Derby, das es in dieser Zusammensetzung bisher noch nie gab. Mit einigen Entscheidungen war der Gastgeber am vergangenen Spieltag nicht einverstanden. Langenenslingen hat alle vier Auswärtsspiele bislang gewonnen. Wie hat die Cirkovic-Elf den spielfreien Sonntag verdaut.

Spielfrei: Gammertingen (mk)