Kreisliga A I: Schelklingen hält Riedlingen wohl nicht auf

Die Lage

Eine lösbare Aufgabe hat Tabellenführer Riedlingen zu bewältigen. Unlingen und Bussen empfangen den Tabellendritten bzw. –zweiten. Spielfrei ist die Pfeil-Elf aus Pflummern.

TSV Riedlingen – FV Schelklingen-Hausen. – Die Alatas-Elf in ist in der Liga weiter das Maß aller Dinge. Die Hausherren marschieren derzeit mit 24 Punkten aus acht Partien durch. Der Gast, Tabellenelfter, dürfte also – hält die TSV-Form – kein Hindernis darstellen.

SV Unlingen – SG Ersingen. – Ein Spitzenspiel: Der Tabellensechste empfängt den -dritten. Mit einem Erfolg könnten die Hausherren in der Tabelle klettern, doch gerade in der Defensive entpuppt sich die SG als Favorit, kassierte diese im bisherigen Saisonverlauf nur 1,25 Tore pro Partie. Eine schwere Aufgabe.

SF Bussen – SF Kirchen. – Gegen den Zweiten hat die Penna-Elf schlechte Karten. Die Gäste erzielten bislang die meisten Treffer, 4,4 pro Partie. Doch Bussen könnte befreit aufspielen und vielleicht für eine Überraschung sorgen.Spielfrei: SpVgg. Pflummern-Friedingen(vem)