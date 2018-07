Kreisliga A I: Riedlingen büßt Heimpunkte ein

Riedlingen musste gestern gegen Schelklingen einen unerwarteten Punktverlust hinnehmen, Bussen unterlag zu Hause dem Aufstiegskandidaten Kirchen, Unlingen besiegte Ersingen. Pflummern war spielfrei.

SF Bussen – SF Kirchen 0:3 (0:1). -- Tore: 0:1, 0:2 Florian Huber (12./55./FE), 0:3 Oliver Letzner (89.). – Zuschauer: 200. – Die Sportfreunde erspielten sich gestern nur wenig Torchancen. Kirchen ließ den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Florian Huber brachte sein Team durch einen direkten Freistoß in Führung, im zweiten Abschnitt erhöhten derselbe Spieler per Elfmeter und Oliver Letzner per Kopf auf 3:0. Bussen-Trainer Mario Penna meinte nach dem Spiel: „Die Kirchener haben verdient gewonnen, sie waren einfach cleverer.“ – R.: 1:3.

TSV Riedlingen – FV Schelklingen/-Hausen 2:2 (0:1). – Tore: 0:1 Jenan Fur (37.), 1:1 Fabian Ragg (56.), 1:2 Philipp Schleicher (80.), 2:2 Mario Wawryk (90.). - „Es war ein glücklicher Punkt für Riedlingen“, sagte Pressewart Klaus Müller. Die Gäste waren aggressiver und der Riedlinger Torhüter bester Mann seines Teams. Trotzdem bleiben die Riedlinger, 14 Tage vor dem Derby gegen den SV Unlingen – ungeschlagen. – R.: 2:3.

SV Unlingen – SG Ersingen 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 Michael Schlaucher (19.), 1:1 Sebastian Durst (51.), 2:1 Markus Andrej (65.), 3:1 Fabio Gomez (77.). - Gelb-Rot: Markus Andrej (86./SVU). – In einem ausgeglichenen Spiel war das 2:1 durch einen Konter der Knackpunkt. Unlingen erhöhte noch durch Gomez.– R.: 0:1.

Weiter: SV Niederhofen – TSG Rottenacker 1:9 (1:6). - R.: 2:2.

SG Altheim - TSV Rißtissen 1:0 (1:0). – Res.: 0:0.

SF Donaurieden – SVOberdischingen 2:6 (2:1). – R.: 4:3.

SV Unterstadion – SG Griesingen 1:4 (1:2). – R.:2:4.

SSVEhingen-Süd – SG Öpfingen 1:3 (0:1). – R.: 3:2.

Nächste Spiele, Sa., 2. Okt., 15 Uhr: Oberdischingen – Bussen. – So., 3. Okt., 15 Uhr: Griesingen– Donaurieden, Kirchen – Niederhofen, TSG Rottenacker – TSV Riedlingen, FV Schelklingen-H. – SV Unlingen, SG Ersingen – SG Altheim, Rißtissen – Süd, Pflummern-Fr. – SV Unterstadion. – Spielfrei: SG Öpfingen. (sz)