Kreisjugendring und Kreisjugendreferat in neuen Räumen

Ende Februar sind Kreisjugendring und Kreisjugendreferat in neue Büroräume auf dem Gigelberg gezogen. Die Mitarbeiterinnen stellen sich und ihre Aufgaben vor.

Durch einen Umzug innerhalb Biberachs ist der Kreisjugendring Biberach e.V. (KJR) nun nicht mehr in der Bleicherstraße zu finden, sondern mitten auf dem Gigelberg im Grünen Weg 32. Dort ist er Anlaufstelle für die verbandliche Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Biberach. „Die Ehrenamtlichen unserer Mitgliedsverbände können sich jederzeit an uns wenden, wir informieren über Zuschussmöglichkeiten und beraten gezielt, bei speziellen Anfragen“ sagt Maria Wiedergrün, Geschäftsführerin beim KJR. Unter anderem bietet der KJR einen Verleih von Zelten, vermarktet das Jugendgetränk BLAPF und verwaltet den dazugehörigen BLAPF Fonds. „Natürlich setzen wir auch Projekte zu verschiedenen Themen um, jedes Jahr wiederkehrend ist im Dezember der Aktionstag von „Mitmachen Ehrensache“, hier arbeiten wir mit dem Kreisjugendreferat eng zusammen und bieten rund 800 Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, für einen Tag in Betriebe zu schnuppern und dabei einen sozialen Zweck zu unterstützen.“, weiß Projekt- und Bildungsreferentin Svenja Link.

Mit in die neuen Räumlichkeiten umgezogen ist auch das Kreisjugendreferat des Landratsamtes, dadurch ist weiterhin eine enge Zusammenarbeit zwischen Kreisjugendreferat und Kreisjugendring gewährleistet und viele Synergieeffekte können beibehalten werden. Die Kreisjugendreferentinnen Margit Renner und Jessica Branz sind schwerpunktmäßig für die Offene Jugendarbeit zuständig, für die Beratung der Jugendarbeit in pädagogischen, organisatorischen und konzeptionellen Fragen sowie für Jugendbeteiligung. Außerdem fungieren sie als Ansprechpartnerinnen für Jugendbuden im Landkreis Biberach. Im Kreisjugendreferat sind unter anderem auch die Qualipässe zu erhalten.

Weitere Informationen und aktuelle Angebote des KJR finden Sie unter www.kjr-biberach.de