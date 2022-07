Kreisjugendmusikkapelle übergibt Spende für Ukrainehilfe

Im April hatte die Kreisjugendmusikkapelle unter der Leitung von Tobias Zinser ihr fulminantes Frühjahrskonzert gegeben. Rund 700 Gäste lauschten damals in der Kultur- und Sporthalle in Ertingen den Klängen des Auswahlorchesters. Den Mitgliedern der Kreisjugendmusikkapelle war es wichtig, dass die Spenden des Benefizkonzerts für geflüchtete Menschen aus der Ukraine in der Region sein sollen, im speziellen für Kinder und Jugendliche. Dabei kam die Summe von 3404 Euro zusammen. Nach der Aufstockung durch die Kreissparkasse auf 5000 Euro wurde nun ein Spendenscheck übergeben.

Martin Bücher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Biberach, hatte schon beim Konzert in Aussicht gestellt, die erzielten Spendeneinnahmen durch die Kreissparkasse aufzustocken, und rundete diese nun auf insgesamt 5000 Euro auf. Im Rahmen des Sommergrillfests der Kreisjugendmusikkapelle im Museumsdorf Kürnbach, zu dem Landrat Heiko Schmid die jungen Musikerinnen und Musiker eingeladen hatte, wurde nun der Spendenscheck an Peter Grundler als Vertreter der Liga der freien Wohlfahrtspflege übergeben.

„Seit über fünf Monaten tobt nun schon in der Ukraine der schreckliche und grausame Krieg. In der Zwischenzeit befinden sich über 1700 Menschen aus der Ukraine bei uns im Landkreis. Immer noch leisten Caritas, Diakonie und Deutsches Rotes Kreuz Hilfe, stehen als Ansprechpartner für die geflüchteten Menschen zur Verfügung und fördern Unterstützungsprojekte, wie Beispielsweise Sprachkurse. Dafür bin ich sehr dankbar. Unbürokratisch werden dringend erforderliche finanzielle Unterstützungen gewährt“, so Schmid, der auch Vorsitzender der Kreisjugendmusikkapelleist. Er sagte weiter: „Die Musikerinnen und Musiker zeigen durch ihr Engagement beim Benefizkonzert ein großes Herz und ich bin froh und dankbar über die Summe, die dabei zusammengekommen ist. Martin Bücher und der Kreissparkasse Biberach danke ich herzlich für die spontane Aufstockung der Summe.“

Peter Grundler bedankte sich bei der Kreisjugendmusikkapelle und betonte: „In den letzten Wochen kommen immer noch verschiedenste Anfragen von Geflüchteten aus der Ukraine bei uns an. Durch die vielen Spenden, die uns erreicht haben, können wir häufig unbürokratisch Hilfeleistungen ermöglichen, wo andere Hilfen nicht oder noch nicht greifen. Darüber sind wir sehr froh. Insgesamt konnten wir schon mit rund 90 000 Euro im Landkreis weiterhelfen.“