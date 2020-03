Das Kreisjugendblasorchester Ostalb (KJBO) hat auf der Kapfenburg ein erfolgreiches Probenwochenende abgehalten. Höhepunkt und Abschluss war am Samstag die Hauptprobe für das traditionelle Frühjahrskonzert im April.

Bereits im Dezember hatten die beiden Dirigenten Michael Stegmaier, Musikpädagoge in Neuhausen (Fildern), und Christian Wolf, Leiter der Musikschule Süßen, mit den Proben für das Frühjahrskonzert begonnen. Für beide war die Kapfenburg wieder ein Höhepunkt musikalischen Schaffens und schöner Begegnungen. In mehrfacher Hinsicht. Die 65 motivierten, jugendlichen und jung gebliebenen Spieler des KJBO seien für die Dirigenten „fruchtbarer Boden“, erklärten sie jetzt im Rahmen eines Pressegesprächs. Dazu komme die Atmosphäre der Burg, ihr Ambiente und nicht zuletzt die faszinierende Akustik im Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaal.

„Raise of the Son“ und „The Ghost Ship“ sind die Haupttitel des symphonischen Konzertteils im April. Bei den Proben am Wochenende wurde auch daran gearbeitet.

„Ihr müsst zusammen wechseln, sonst klingen die Akkorde falsch“, sagt Christian Wolf, nachdem er das Orchester unterbrochen hatt Wolf munterte die Musikerinnen und Musiker nochmals auf, die tückischen Klippen des musikalischen „Geisterschiffs“ zu umschiffen. Durch alle Register geht ein Lächeln. Die Botschaft ist angekommen. Das gelingt danach auch Michael Stegmaier am Pult. Auf seine Feststellung „Ihr wechselt nicht gleichzeitig mit mir“, folgt der Aha-Effekt nach der Wiederholung.

Unerlässlich ist im KJBO ein funktionierendes Teamwork. Orchestersprecher aus allen Registern besprechen sich im Team und leisten so wichtige Vor- und Nacharbeit. Florian Fiedler, Waldhornist aus Röhlingen, zählt zu ihnen. Er wird solistisch auch auf der Blockflöte zu hören sein. Weitere solche „Dirigentenmitarbeiter“ sind Janina Hald aus Jagstzell, Sebastian Prüller aus Bargau, Anabel Bräuninger aus Schechingen und Markus Schmid aus Schwäbisch Gmünd.

Das Palmsonntagskonzert des KJBO am 5. April im Mutlanger Forum beginnt um 17 Uhr. Mit demselben Programm wird das KJBO in einem Doppelkonzert mit dem Landesblasorchester am Sonntag, 26. April, um 17 Uhr in der Kochertal-Metropole in Abtsgmünd zu hören sein.