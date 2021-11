Kreishaushalt: Ehrgeizig und ambitioniert

Aalen (tu) - Die Corona-Pandemie soll sich nicht wie Mehltau über alles legen und jegliche Aktivität lähmen. Diese Devise hat Landrat Joachim Bläse immer wieder ausgegeben und diese schlägt sich auch im Entwurf des Haushaltsplans nieder, den er gestern im Kreistag eingebracht hat. Corona spielte in der Rede des Landrats eine untergeordnete Rolle. Das darf aber nicht so missverstanden werden, dass Bläse damit die Pandemie als beendet ansieht. Sie wird nicht nur ihn, so ist zu befürchten, noch eine ganze Weile beschäftigen. Aber gerade deshalb ist es richtig, jetzt nicht nur über Corona zu sprechen. Denn der Pandemie zum Trotz muss das Leben weitergehen, muss es eine Zukunft geben. Und für diese Zukunft hat Bläse dem Kreis ehrgeizige und ambitionierte Ziele gesetzt. Um Kinder, Familien und Senioren soll der Ostalbkreis sich kümmern, neue Wege in der Pflege soll er gehen, möglichst plastikfrei soll er werden, und, und, und. Das wird nicht alles sofort gelingen, vielmehr wird ein langer Atem nötig sein und es wird auch Rückschläge geben. Das Aufbruchsignal des Landrats bleibt dennoch richtig. Aufbruch auch in eine Zeit, in der Corona wirklich nicht mehr die Rolle spielt wie heute.