Kreisbauernverband lädt zur Lichtmesstagung

Der Kreisbauernverband Reutlingen lädt am Mittwoch, 1. Februar, um 10 Uhr, alle Mitglieder mit Familien, die Landfrauen, die Landjugend sowie alle Interessierten zur diesjährigen Lichtmesstagung in die Gemeindehalle in St. Johann-Würtingen ein. Die Tagung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Zukunftsbauer“.

Den Auftakt bildet der Bericht von Kreisobmann Gebhard Aierstock. Matthias Kussin, Medien- und CSR-Kommunikation an der Hochschule Osnabrück, wird in einem Impulsvortrag das Thema „Der Zukunftsbauer – zurück in die Mitte der Gesellschaft“ aufgreifen.

In der anschließenden Diskussionsrunde unter Moderation von Kussin bringen sich junge landwirtschaftliche Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Gedanken zum Thema ein.

Die Veranstaltung endet mit einem gemeinsamen Mittagessen gegen 14 Uhr.