Kreisausbilder der Feuerwehr ausgezeichnet und geehrt Kreisausbilder der Feuerwehr ausgezeichnet und geehrt

Biberach (sz) - Landrat Heiko Schmid hat in einer Feierstunde im Beisein des Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Herbert Glutsch und Kreisbrandmeisterin Charlotte Ziller 13 Feuerwehrmänner geehrt, die sich seit 25 Jahren und länger bei der Ausbildung von Feuerwehrangehörigen verdient gemacht haben.

„Neben Ihrem Beruf und Ihrem aktiven Feuerwehrdienst bilden Sie in Ihrer Freizeit vorbildlich ihre Kameradinnen und Kameraden als Truppmann, Truppführer, als Sprechfunker, Maschinist und/oder Atemschutzträger aus. Das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit“, so Schmid bei der Ehrung. Gemeinsam mit Glutsch sprachen sie den Geehrten Dank und Anerkennung aus. „Bei einigen von Euch habe ich selbst meine Ausbildung gemacht“, erzählte Glutsch. Er bat die Kameraden auch, dabei zu bleiben und ihr Wissen an die jungen Feuerwehrleute weiterzugeben.

Die Geehrten: Alfons Christ (Schwendi, Ausbilder für Sprechfunker), Robert Douglas (Erolzheim, Truppmann/Truppführer), Sasko Hajdin (Biberach, Maschinist für Löschfahrzeuge), Kurt Heine (Ingerkingen, Atemschutzgeräteträger), Walter Hermanutz (Werkfeuerwehr Zentrum für Psychiatrie, Atemschutzgeräteträger), Dieter Patzer (Bad Schussenried, Truppmann/Truppführer), Werner Ries (Biberach, Truppmann/Truppführer), Erwin Waag (Bad Schussenried, Truppmann/Truppführer), Franz Krug (Laupheim, Maschinist für Löschfahrzeuge), Gebhard Briem (Bad Buchau, Truppmann/Truppführer), Manfred Föhr (Erolzheim, Truppmann/Truppführer), Klaus Merz (Bad Buchau, Truppmann/Truppführer), Eugen Layer (Biberach, Maschinist).

