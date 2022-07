Kreis zeichnet Gewinner des Stadtradelns aus

Die Gewinnerinnen und Gewinner sowie die Gewinnterteams des Stadtradelns im Landkreis Biberach sind ausgezeichnet worden. Wie das Landratsamt mitteilt, seien von den Teilnehmenden bei der von der Landesinitiative Radkultur geförderten Stadtradeln-Aktion im Kreis insgesamt 182 821,8 Kilometer zurückgelegt worden.

Insgesamt hätten sich in diesem Jahr 873 Radelnde aus der Stadt Bad Buchau und Bad Schussenried, sowie aus den Gemeinden Berkheim, Hochdorf, Riedlingen und Steinhausen an der Rottum am Stadtradeln des Landkreises beteiligt und dabei 182 821,8 klimafreundliche Kilometer zurückgelegt – im Vergleich zu einer entsprechend weiten Autofahrt seien dadurch 28 154,6 Kilogramm CO2 vermieden worden, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts.

„Ich bin erstaunt und sehr zufrieden wie gut die Stadtradeln-Aktion bei uns im Landkreis Biberach angenommen wurde. Insbesondere wenn man bedenkt, dass der Landkreis zum ersten Mal an der Aktion teilgenommen hat. Schön ist auch zu sehen, dass Jung und Alt gleichermaßen sich haben für die Aktion begeistern lassen“, so Landrat Heiko Schmid.

Auch das Landratsamt selbst hatte ein Team von 48 Radelnden zusammengestellt, die im Aktionszeitraum insgesamt 7221 Kilometer zurücklegten.

Im Jahr 2022 haben in acht Auszeichnungskategorien die radelaktivste Person sowie das radelaktivste Team in den folgenden Kategorien gewonnen: Schulen, Vereine/Verbände, Unternehmen/Betriebe, Ämter/Verwaltung, Sonstige, Offene Teams sowie das Team mit den meisten aktiven Radelnden und das Team mit den meisten Kilometern pro Teammitglied. Die folgenden Gewinnerinnen und Gewinner aus dem Landkreis erhalten als jeweils Erstplatzierte einen Preis.

Schule, radelaktivste Klasse:Team Progymnasium Bad Buchau, Klasse 6; 17 Radelnde legten 3131 Kilometer zurück.

Vereine/Verbände, radelaktivster Teilnehmer: Team TSV Riedlingen Läufer und Schwimmer radeln; Rainer Ernst 1111 Kilometer.

Unternehmen/Verbände, radelaktivster Teilnehmer: Team Gesundheitszentrum Federsee; Bernhard Fimpel 1420 Kilometer.

Ämter/Verwaltung, radelaktivste Teilnehmerin: Team Landratsamt Biberach; Maria Renz 810 Kilometer.

Sonstige, radelaktivster Teilnehmer: Team Satteloldies; Roland Roth 1501 Kilometer.

Offene Teams, radelaktivster Teilnehmer: Offenes Team Bad Buchau; Roland Rommel 916 Kilometer.

Team mit den meisten aktiven Radelnden: Drümmelbergschule aus Bad Schussenried; 99 aktive Teilnehmer, insgesamt 10 775 Kilometer.

Team mit den meisten Kilometern pro Teammitglied: Team H&M aus Berkheim; drei Teammitglieder, 739 Kilometer pro Person.