(Kreis-)straßen sind keine Rennstrecken

Mit der Freiheit des Einzelnen ist es so eine Sache. Sie ende dort, wo die Freiheit des nächsten beginnt, wusste schon Immanuel Kant. An Raser hat der Philosoph dabei vor gut 250 Jahren sicherlich noch nicht gedacht. Aber auch für sie gilt dieser Grundsatz. Fast schon mit dem Mut der Verzweiflung hat der Ortschaftsrat Leupolz in seiner jüngsten Sitzung agiert und Vorschläge gesammelt – wohlwissend, dass der Rahmen möglicher legaler Veränderungen und damit Verbesserungen für die Anwohner aller Voraussicht nach überschaubar ist.

Was also tun? Die von der Polizei bereits getätigten technischen Kontrollen sind durchaus ein probates Mittel – und für alle unbequem, die die Begegnung mit der Polizei aus irgendeinem Grund scheuen. Auch die – durchaus in der Mehrheit befindlichen – Zweiradfahrer sind wichtige Rädchen im Getriebe. Nicht nur als Vorbilder. Sondern vielleicht auch als ab und an als ins Gewissen redender Gleichgesinnter.

Und letztlich werden auch verkehrsrechtliche Veränderungen nötig sein und werden. Denn auch auf der Straße gilt der Schutz der Schwächeren, steht das Leben eines radelnden Kindes vor dem Spaßfaktor eines (zu viel) Gas gebenden Zweiradfahrers. Der kann übrigens seine Leidenschaft gut und gerne auf einem offiziellen Rennkurs ausleben. Dagegen ist nichts einzuwenden. (Kreis-)straßen aber sind keine Rennstrecke.