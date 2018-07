Kreis-SPD bestätigt Vorstand und verjüngt sich

Deutlich verjüngt tritt der Kreisverband Ravensburg der SPD auf. Sechs der elf der Vorstandsmitglieder sind Jusos, kann man einer Pressemitteilung der Partei entnehmen. Mit überwältigender Mehrheit wurden Heike Engelhardt, Ingrid Staudacher und Michael Hermann in ihren Ämtern als Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende bestätigt.

Gut aufgestellt sieht sich die Sozialdemokratische Partei Deutschlands im Kreis Ravensburg. Dies bescheinigte als stellvertretende Landesvorsitzende die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis den Genossen bei ihrer Mitgliederversammlung am vergangenen Freitag in Wolfegg. Die Kreisvorsitzende Heike Engelhardt legte den solidarischen Gedanken und die Verantwortung für die Menschen in der Welt und für die Umwelt ins Zentrum ihrer Rede. Europa müsse den Jugendlichen Hoffnung auf eine gute Zukunft, auf Arbeit und wirtschaftliche Entwicklung bieten und garantiere Frieden. Die Schwerpunkte im Landkreis sieht die SPD neben erschwinglichem Wohnraum auch für weniger Begüterte, in guten Berufsschulangeboten in Wohnortnähe und in einer guten Gesundheitsversorgung.

Die stellvertretende Landesvorsitzende übernahm es, durch den Wahlmarathon des Abends zu führen. Bestätigt in ihren Ämtern wurden das Vorsitzendentrio Heike Engelhardt, Ingrid Staudacher und Michael Hermann. Oliver Hofmann ist neuer Schriftführer. Er löst Peter Didszun ab, der nicht kandidiert hatte. Bestätigt wurde auch Martin Schmitt als Pressereferent. Ingrid Staudacher, die Reinhold Entreß als Kassenprüfer exzellente Arbeit bescheinigte, bleibt zudem Kassiererin. Entreß gab sein Amt an Mario Bauer ab. Bestätigt wurde auch Karin Sgryska als zweite Kassenprüferin. Als Beisitzer bestätigt wurden neben Annette Uhlenbrock die Jusos Hilal Durak, Darius Jäger und Maximilian Kremer. Neu gewählt wurden die Jusos Annika Baur, Valentin Determann, und Antonio Hertlein.

Außerdem hatten die Kreismitglieder eine Reihe von Delegierten zu wählen. Zu den Landesparteitagen entsenden sie Heike Engelhardt, Jan Peter Bukowski, Maximilian Kremer, Oliver Hofmann und Gisela Müller. Ersatzdelegierte sind Doris Spieß, Jörg Alexander, Rigma Beisse, Valentin Determann und Gerd Gunßer. Stimmberechtigt für die kleinen Landesparteitage sind Heike Engelhardt, Oliver Hofmann und Maximilian Kremer. Zu Ersatzdelegierten wurden Gerd Gunßer und Jan Haschek bestimmt. Zur Landesvertreterversammlung, die die Kandidierenden für die im kommenden Jahr anstehenden Europawahlen bestimmt, entsendet der Kreisverband Maximilian Kremer und Rigma Beisse, stellvertretend Jörg Alexander und Jan Rübsam.