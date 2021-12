Kreis Sigmaringen: Mehrere Unfälle nach glatter Fahrbahn

Mehrere Unfälle haben sich im Laufe des Donnerstags aufgrund der Witterungsbedingungen im Landkreis Sigmaringen ereignet. Das teilt die Pressestelle des zuständigen Polizeipräsidiums in Ravensburg am Freitag in einer Meldung mit.

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 33-jähriger Hyundai-Fahrer, der am Donnerstag gegen 6.30 Uhr auf der L 275 von Gammertingen in Richtung Pistre durch die winterglatte Fahrbahn von der Straße abkam und sich mit seinem Fahrzeug überschlug. Der Sachschaden betrug 5000 Euro, der Wagen musste abgeschleppt werden.

Auf der Landesstraße zwischen Stetten und Storzingen kam gegen 6.45 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und krachte beidseitig in die Leitplanken. Der Mann blieb unverletzt, der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 10 000 Euro.

Auf der B 32 zwischen Veringendorf und Jungnau kam gegen 7 Uhr eine 34-jährige Renault-Fahrerin ebenfalls von der Fahrbahn ab und prallte in die rechtsseitige Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Bereits gegen 5.30 Uhr kam eine 31-jährige Fahrerin eines Peugeot zwischen Nollhof und Winterlingen auf spiegelglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und kollidierte zunächst mit der rechten, dann mit der linken Leitplanke. Die 31-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden im vierstelligen Euro-Bereich, heißt es in der Mitteilung.