Kreis schickt Retter in Hochwassergebiete

Der Alb-Donau-Kreis schickt Einsatzfahrzeuge in Hochwassergebiete im Westen des Landes. Der Fachdienst Bauen, Brand- und Katastrophenschutz koordiniert die „Kreisübergreifende Hilfe“, heißt es in einer Mitteilung.

Landrat Heiner Scheffold sagt: „Die Bilder aus den überschwemmten Gebieten sind bestürzend. Dort muss nun schnell und unkompliziert Hilfe geleistet werden. Selbstverständlich unterstützen wir die betroffenen Gebiete bei der Bekämpfung der katastrophalen Hochwasserlage und stehen den Menschen dort zur Seite.“ Fünf Einsatzfahrzeuge mit Rettungskräften aus dem Alb-Donau-Kreis seien bereits am Donnerstagabend ausgerückt, berichtet er.

An diesem Tag ging über des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen eine Anforderung von „Kreisübergreifender Hilfe“ beim Fachdienst Bauen, Brand- und Katastrophenschutz im Landratsamt Alb-Donau-Kreis ein, der für die kreisweite Koordination solcher Einsätze zuständig ist.

Fünf Krankentrasportfahrzeuge starten im Konvoi nach Bruchsal

Die Anfrage des Regierungspräsidiums nannte einen konkreten Bedarf an fünf Krankentransportwagen. Die Mitarbeitenden des Katastrophenschutzes forderten diese unverzüglich bei jenen Blaulichtorganisationen an, bei denen entsprechende Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes stationiert sind. Bereits gegen 18.45 Uhr konnten die Rettungskräfte des DRK und des ASB, die sich an der Hauptfeuerwache in Ulm gesammelt hatten, zusammen mit zwei weiteren Fahrzeugen aus dem Stadtkreis Ulm im Konvoi in Richtung Bruchsal aufbrechen. Die dortige Landesfeuerwehrschule dient als Sammelpunkt für die Koordination der Hilfseinsätze.

Landrat Scheffold meldet: „Unsere Einsatzkräfte sind gut angekommen und haben begonnen, die Retter und Helfer vor Ort zu unterstützen. Die Lage dort ist weiterhin dramatisch, das ist sicher kein einfacher Einsatz. Ich bedanke mich sehr herzlich bei unseren Einsatzkräften und wünsche Ihnen alles Gute.“