Kreis Ravensburg hat im Vergleich eine gute öffentliche Ladeinfrastruktur

Der Anteil an E-Pkw lag Anfang des Jahres mit 2,15 Prozent im Landkreis Ravensburg zwar unter dem Landesdurchschnitt von 2,57 Prozent, gleichzeitig rangiert der Kreis damit in der Spitzengruppe der ländlich geprägten Landkreisen.

Laut Verkehrsministeroum gibt es 313 öffentlich zugängliche Ladepunkte im Landkreis Ravensburg. Nachbarkreise wie Biberach (118 Ladepunkte), Sigmaringen (96) und der Bodenseekreis (273) sind schlechter ausgestattet.

Laut Ministerium ergibt sich im Kreis Ravensburg ein Verhältnis von rund 7,7 vollelektrischen Pkw pro öffentlich zugänglichem Ladepunkt. Damit ist der Kreis überdurchschnittlich gut ausgestattet, denn der Landesdurchschnitt liegt in dieser Kategorie bei 11 E-Autos pro Säule. Vor allem in anderen ländlich geprägten Landkreises ist die Anzahl der Fahrzeuge pro Ladepunkt höher.

In Biberach kommen auf einen Ladepunkt rund 14 E-Autos, in Sigmaringen immerhin 10. Der Bodenseekreis hat mit 273 Ladepunkten zwar weniger Säulen als der Kreis Ravensburg. Dafür liegt hier das Verhältnis zwischen E-Autos pro Ladestation am See bei nur 6,8.