Kreis plant mit acht Millionen Euro Defizit bei Kliniken – Hoffen auf Bund und Land

Ein Defizit von acht Millionen Euro bei den Kliniken sieht der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr vor, den der Verwaltungsrat der Kliniken in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung beschlossen hat. Diese Zahl beruht allerdings mehr auf Hoffnungen denn auf harten Tatsachen, wie Landrat Joachim Bläse und der für die Finanzen zuständige Klinikvorstand Thomas Schneider unumwunden einräumten. Gunter Bühler sprach denn auch von einem sehr optimistisch geplanten Defizit.

Dies umso mehr, als die Kliniken in diesem Jahr mit 20 oder gar noch mehr Millionen in den roten Zahlen sein könnten. Abzuziehen ist dabei ein so genannter Strukturbeitrag des Kreises von vier Millionen Euro. Und dem Kreis bleibt noch die Hoffnung, dass Bund und Land doch noch ihre Schatullen öffnen und den Kliniken unter die Arme greifen. Schließlich müssen sie wegen der Pandemie Betten freihalten und Operationen verschieben, was Monat für Monat Verluste in Millionenhöhe bedeutet.

Im kommenden Jahr, hofft Schneider, läuft es wie 2019. Das würde bedeuten, dass das Defizit dank des Strukturbeitrags des Kreises von vier Millionen Euro bei acht Millionen Euro liegen würde . Ob es so kommt, hängt unter anderem vom weiteren Verlauf der Pandemie ab, machte Schneider dem Gremium deutlich.

Er ließ weiter anklingen, dass er auch auf den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung setzt. Darin ist von einer Neugestaltung der Krankenhausplanung und -finanzierung die Rede. 2020, als der Kreis den Kliniken ebenfalls mit einem Strukturbeitrag von vier Millionen beigestanden hatte, hatte das Defizit 14 beziehungsweise zehn Millionen Euro betragen. Dabei habe es nahezu auskömmliche Ausgleichszahlungen gegeben, sagte Schneider. Ob er in diesem Jahr auch damit rechnen kann, ist noch offen.

Es sei schwer, Zahlen auf gut Glauben anzunehmen, sagte Rolf Siedler (Grüne). Vieles sei sehr volatil, und das bereite Kummer. Auch Sigrid Heusel (SPD) sprach von vielen Unbekannten und Zahlen, die schwer abzuschätzen seien. Schneider und Bläse wehrten sich aber dagegen, von vornherein ein höheres Defizit einzuplanen, wie es Bühler ins Gespräch gebracht hatte. Die acht Millionen sollten ein Signal an Land und Bund sein, sagte Bläse. Sonst würde man etwas übernehmen, wozu man eigentlich nicht bereit sei.

Schneider sagte, man wolle versuchen, 2022 in die Normalität zurückzukehren. Eigentlich habe man in diesem Jahr schon einiges aufholen wollen. Aber seit November müsse man alle planbaren Fälle verschieben und das koste die Kliniken Millionen. Auch Schneider wollte mit seiner Planung ein Signal an Bund und Land senden in der Hoffnung, dass sie den Kliniken finanziell helfen. In dieser Haltung bestärkte Thilo Rentschler (SPD) den Landrat und den Klinikvorstand und warnte ebenfalls davor, in der Planung von einem höheren Defizit als acht Millionen auszugehen.

Aber nicht nur die Finanzen sind ein Problem für die Kliniken. Es fehlt auch an Fachkräften. Es werden große Anstrengungen unternommen, um geeignetes Personal zu gewinnen, machte Vorständin Sylvia Pansow im Ausschuss am Beispiel des Pflegedienstes deutlich. So gibt es im kommenden Jahr zehn zusätzliche Urlaubstage bei Wechselschicht und drei bei Schichtarbeit. Es gibt Zuschläge im Pflegedienst und Benefits bei Dienstjubiläen. Es gibt Einspringprämien und eine verlässliche Dienst- und Urlaubsplanung, Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder Weiterbildungsangebote. Und es gibt Prämien, wenn man neue Mitarbeiter gewinnt. 2020 sei die Klinik so zu 26 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekommen.

Sigrid Heusel lobte die Anstrengungen des Vorstands zur Personalgewinnung. Und auch Karl Hilsenbek (Freie Wähler) sagte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten spüren, dass dem Verwaltungsrat ihre Motivation ein Anliegen sei.