Kreis informiert über Gemeinsamen Antrag 2020

Das Landwirtschaftsamt informiert auch dieses Jahr wieder über das Gemeinsame Antragsverfahren 2020 und das Antragsprogramm „Fiona“. Dazu finden insgesamt sechs Infoveranstaltungen zwischen dem 26. Februar und dem 11. März in verschiedenen Gemeinden des Landkreises statt.

Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Antragstellung in „Fiona“ einschließlich der grafischen Beantragung der Flächen mit besonderem Blick auf Änderungen und Weiterentwicklungen gelegt, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts. Direktzahlungen, „Fakt“, Landschaftspflegerichtlinie, Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete, Steillagen Dauergrünland und „Schalvo“, das Thema Dauergrünland und nicht zuletzt die Förderung der Biodiversität seien weitere Schwerpunkte der Veranstaltungen. Während der Veranstaltungen bestehe die Möglichkeit, Fragen zum Gemeinsamen Antrag zu stellen.

Die Veranstaltungen finden jeweils um 20 Uhr an folgenden Terminen statt: Mittwoch, 26. Februar, im Gasthaus Adler in Hauerz; Donnerstag, 27. Februar, im Gasthof Hasen in Berg; Dienstag, 3. März, im Gasthof Ochsen in Kißlegg; Mittwoch, 4. März, im Gasthaus Ochsen in Pfärrich; Dienstag, 10. März, in der Dorfhalle Urlau; Mittwoch, 11. März, im Gasthaus Goldenes Kreuz in Pfrungen.