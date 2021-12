Kreis hebt die Ausgangssperre für Ungeimpfte auf

Die Sieben-Tages-Inzidenz hat am Donnerstag im Landkreis Tuttlingen am fünften Tag in Folge unter 500 gelegen. Durch den dauerhaften Rückgang war es nun möglich, die abendliche Ausgangsbeschränkung für nicht-geimpfte Personen aufzuheben. Einie Einschränkungen bleiben aber bestehen. – zusätzliche lokale Beschränkungen entfallen

Das Landratsamt Tuttlingen informiert in einer Pressemitteilung, dass „die seit 25. November geltenden zusätzlichen lokalen Beschränkungen“ aufgehoben sind. Ab Freitag, 24. Dezember, ist die Regelung, „dass nicht-immunisierten Personen der Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder sonstigen Unterkunft in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetags nur bei Vorliegen folgender triftiger Gründe gestattet ist, nicht mehr gültig“.

Shoppen bleibt nach wie vor eingeschränkt

Es bleibt aber dabei, dass nicht-geimpften Kundinnen und Kunden nur das Betreten von Betrieben und Märkten der Grundversorgung gestattet ist. Die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg wurde zwischenzeitlich angepasst und hat diese Regelung für die Alarmstufe II aufgenommen. Im Einzelhandel gilt daher weiterhin die 2G-Regelung.

Die Inzidenz lag am 19. Dezember bei 451, fiel dann in den Folgetagen beständig auf 442,5, 422,8, 410,1 auf 347,8.

Die detaillierten Regelungen der Corona-Verordnung sind abrufbar unter www.baden-wuerttemberg.de