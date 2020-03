Kreis-CDU verschiebt Nominierungsversammlung

Sigmaringen (sz) - Die für Freitag, 20. März, vorgesehene Nominierungversammlung der Kreis-CDU zur Aufstellung des Erst- und Zweitkandidaten für die Landtagswahl 2021 wird verschoben. Das der Sigmaringer CDU-Kreisvorsitzende Klaus Burger nach Abstimmung mit dem Kreisvorstand am Donnerstagnachmittag bekannt.

„Nach reiflicher Überlegung und um die Ausbreitung des neuen Coronavirus einzudämmen, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, so Burger in einer Pressemitteilung. Der neue Termin werde nicht vor Ende April stattfinden. „Unser oberstes Ziel muss es sein, auch unsere Mitglieder vor einer Ansteckung zu schützen und die weitere Verbreitung des Virus zu verlangsamen“, ergänzte Burger, dessen Gegenkandidat der Beuroner Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller ist. Diese Entscheidung beruhe nicht zuletzt auf den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, den Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers und auch des Gesundheitsamtes. „Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir noch bis Ende des Jahres Zeit haben, unsere Kandidaten aufzustellen, erscheint es mir richtig, den Gesundheitsschutz in den Vordergrund zu stellen und mit dafür Sorge zu tragen, dass das Virus sich nicht rasant weiter ausbreitet“, schreibt Burger weiter. Die Entscheidung sei konsequent, solle aber keinesfalls dazu beitragen, die allgemeine Verunsicherung zu steigern. Trotzdem will die CDU verantwortungsvoll mit der Situation umgehen, alle Risiken ausschließen und eine reibungslose und faire Kandidatennominierung sicherstellen. „Aufgrund der Situation ist davon auszugehen, dass Risikogruppen, insbesondere unsere älteren Mitglieder, an größeren Veranstaltungen nicht teilnehmen werden.“ Da Nominierungen aber allen Mitgliedern offenstehen sollten, hält die Kreis-CDU eine ordentliche Mitgliederbeteiligung für nicht ausreichend gegeben.