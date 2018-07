Kreis bringt den Nahverkehr voran

Ravensburg (weg) – Nichts ist so gut, dass es nicht besser werden könnte. Das ist die Devise im Ravensburger Landratsamt. Hier freut man sich den funktionierenden Verkehrsverbund Bodo und bemüht sich über eine weitere Vernetzung mit benachbarten Verkehrsverbünden.

Verkehrsdezernent Peter Brecht berichtete dem Verwaltungsausschuss des Kreistag in jüngster Sitzung über die Umsetzung des Nahverkehrsplans 2009 und die Vorhaben für 2010. Und danach steht fest, dass „unser Verkehrsverbund Bodo“ 2010 nicht in ein verflixtes siebtes Jahr laufen wird. Zwar werde man einen Fahrgastzuwachs von einer Million wie im Jahr 2008 nicht erreichen, aber man wird bis zum Jahresende trotzdem ein dickes Plus verzeichnen können. Schließlich ist der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) im Landkreis auch attraktiver geworden durch die Kooperation mit den Verkehrsverbünden Ding und Naldo zu den Bereichen Biberach/Ulm und Bad Saulgau/Sigmaringen. „Leider sind die Bemühungen in Richtung Lindau, Unterallgäu und Vorarlberg nicht weiter gediehen“, sagte Brecht. Die Bahn Regio AG Bayern blockt. Jetzt hoffen die Ravensburger durch Vermittlung des ehemaligen Kreisrats und heutigen Lindauer Landrats Elmar Stegmann weiterzukommen.

Insgesamt nimmt der Kreis für den ÖPNV im kommenden Jah870 000 Euro in die Hand, gleich viel wie 2009. Neben Bodo unterstützt er zusammen mit den Gemeinden Angebotsverbesserungen im Linienverkehr, ermöglicht Tarifvergünstigungen und beteiligt sich an Infrastrukturmaßnahmen wie Bau von Wartehäuschen. Er ist Gesellschafter der Bodensee-Oberschwaben-Bahn und engagiert sich für den Schienenverkehr. Stichwort: Elektrifizierung der Südbahn.

Dort ist man durch die Acht-Millionen-Planungskostenzusage des Landes einen wichtigen Schritt vorangekommen (die SZ berichtete). Ein Baustart 2010 scheint inzwischen möglich. Der Kreistagsausschuss rechnete diesen Fortschritt in hohem Maße Ravensburgs OB Hermann Vogler an und bedachte ihn in der Sitzungmit entsprechendem Beifall.

„Die Schiene ist das Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs“, sagte dann auch Kreisrat Manfred Lucha, der angesichts der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung Fahrgastzuwächse um 25 Prozent prognostiziert und bessere Abendverbindungen in Richtung Ulm und Bodensee. Doch für die Arbeit im Hause Brecht gab es Lob. (weg)