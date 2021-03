Kreatives Klassenfoto ist im Homeschooling möglich

Über 600 Schülerinnen und Schüler aus 33 Klassen aus dem gesamten Verbreitungsgebiet beschäftigen sich bis 19. März im Rahmen unseres Projekts „Zeitungstreff“ mit der Medienlandschaft. Eine – in Corona-Zeiten – verzwickte Aufgabe ist es, ein kreatives Klassenfoto zu erstellen. Besonders gut gelungen ist dies der Klasse 4 der Grundschule Tannhausen. „Die Kinder haben im Homeschooling sich selbst auf unterschiedlichste Art und Weise gestaltet“, schreibt Klassenlehrerin Theres Scholz, „daraufhin habe ich die einzelnen ,Kinder’ auf das Plakat geklebt.“

Viel wird zurzeit über Präsenz- und Distanzunterricht an Schulen diskutiert. So findet auch der „Zeitungstreff“, das Medienprojekt der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“, unter ganz neuen Vorzeichen statt. Viele Nachwuchsjournalisten werden sich wieder – alleine oder in Gruppen – mit Notizblock und Kamera an die Arbeit machen. Die Zahlen zeigen, dass auch in Corona-Zeiten großes Interesse an dem Projekt besteht.

Mit an Bord sind neben der Dortmunder Medienagentur mct media consulting team auch wieder namhafte Projektpartner aus der Region: die Kreissparkasse Ostalb, die EnBW ODR Ellwangen und die Unterkochener Papierfabrik Palm. Neu sind nicht nur die Umstände, unter denen das Projekt steigt – auch der „Zeitungstreff 2020“ fand überwiegend unter Corona-Bedingungen statt. Erneut sind die unterschiedlichsten Schulen mit dabei, von der Förderschule bis zum Gymnasium, von Oberkochen bis Abtsgmünd, von Adelmannsfelden bis Wört. Inwieweit die Redakteursbesuche in den Schulklassen, die die „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ anbieten, möglich sein werden, das wird sich weisen. Redakteur Ansgar König verspricht, alles möglich zu machen, um den Schülern Einblicke in die Arbeit eines Tageszeitungsredakteurs zu ermöglichen. Foto: privat