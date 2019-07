Kreative Schreibwerkstatt motiviert elf Menschen, zum Stift zu greifen

Die Stiftung Liebenau hat im Liebenauer Schloss eine kreative Schreibwerkstatt organisiert. Elf Menschen mit Behinderungen haben daran teilgenommen, wie die Stiftung mitteilt.

Konzentrierte Stille herrschte im Schloss, wo die elf Teilnehmer unter der Leitung von Sabine Feldwieser, Gründerin und Vorsitzende des Vereins „Die Wortfinder“, mit unterschiedlichen Methoden dazu motiviert wurden, ihren Gedanken und Gefühlen über das Schreiben Ausdruck zu verleihen.

Die Teilnehmer des Workshops finden über das kreative Schreiben eine Möglichkeit, um die Themen, die sie bewegen, ihre Ansichten, Einstellungen und Erfahrungen zu kommunizieren und dadurch Einblicke in ihre Lebenswelten zu ermöglichen, heißt es in der Pressemitteilung. So war dann auch eine Aufgabe, die eigenen Gefühle zu beschreiben. Dabei gibt es kein richtig oder falsch. Beim anschließenden Vortragen der eigenen Texte gehörten lachen und weinen ebenso dazu, wie der Stolz, seine eigenen Worte gefunden zu haben. Wer nicht selbst schreiben konnte, erhielt Schreibassistenz vom pädagogischen Fachdienst und der Referentin. Die Diplom-Psychologin Sabine Feldwieser leistete Pionierarbeit, als sie vor mehr als 20 Jahren begann, Menschen mit geistigen Behinderungen zum Schreiben zu animieren und ihnen so eine Stimme zu verleihen. „Das ist politische Arbeit, wenn diese Menschen die Möglichkeit bekommen, gehört zu werden“, so Feldwieser. Sie gibt Anregungen, um den Gedanken freien Lauf zu lassen und diese ernst zu nehmen. Denn viele Menschen mit kognitiven Einschränkungen seien intellektuell unterfordert. Dabei stecke so viel Potenzial in jedem Einzelnen, das es zu fördern gelte.

Kreativität und Selbstausdruck

Ziel des kreativen Schreibens ist deswegen auch, Menschen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken und deutlich zu machen, dass sie mit ihren Kompetenzen wahrgenommen werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Teilnehmer erhalten damit in der Gesellschaft Aufmerksamkeit und Beachtung. Gefördert wurde die Schreibwerkstatt durch die Aktion Mensch.