Kreative Bootsbauer für verrücktes Boot-Rennen gesucht

Zum 13. Mal lädt der Lions-Club Wangen-Isny in diesem Jahr das d‘ Arge nab. Wunsch des Vereines, der das Argenspektakel von Beginn an auch zu einer Benefizveranstaltung gemacht hat, ist, dass möglichst viele ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich schon jetzt an ihren ganz persönlichen Bootsbau machen. Nach der Absage wegen Regen im vergangenen Jahr soll am 9. Juni erneut ein „D‘Arge-nab-Feuerwerk“ gestartet werden – einschließlich der nachmittäglichen Hockete im Park bei der Hochwasserente.

An den Kosten soll es auch in diesem Jahr nicht scheitern. „Kartonagen, Klebebänder und Papprollen können jederzeit und ab sofort nach telefonischer Absprache unter der Rufnummer 07528 / 95110 kostenfrei abgeholt werden“, sagt Maximilian Bernhard, Teil des D‘Arge nab Organisationsteams. Sein Blick schielt insbesondere auf die Schulen: „Schulen oder auch Schulklassen können auch gerne mehrere Boote anmelden.“ Insbesondere jenen, die in den Pfingstferien zu Hause bleiben, bietet sich mit einem möglichen Bootsbau eine interessante Alternative und Abwechslung sowie indirekt auch soziales Engagement. Denn mit dem D‘Arge nab machen die Beteiligten nicht nur all jenen eine Freude, die am 9. Juni entlang der „Rennstrecke“ auf die Präsentation der Boote warten, sondern auch dem Lions-Club Wangen-Isny, der mit der Veranstaltung und der anschließenden Hockete im Hochwasserenten-Park Geld verdient.

„Geld, das wir wiederum in soziale Projekte in der Region investieren und verwenden“, erklärt Bernhard. Projekte wie beispielsweise „Kindergartenplus“, das der Stärkung der kindlichen Persönlichkeit dient oder das Gesundheitsförderungs-Projekt Klasse 2000, das auch Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule beinhaltet.