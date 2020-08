Kreativ in der Kunstakademie – das Programm im Überblick

Nach dem großen Zuspruch in den vergangenen Jahren möchte das Museum Villa Rot auch in diesem Jahr eine Kunstakademie für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren anbieten – darüber informiert die Kultureinrichtung in einer Pressemitteilung. Von Mittwoch, 2. September, bis einschließlich Freitag, 4. September, lernen die Nachwuchskünstler jeweils von 10 bis 15 Uhr wichtige künstlerische Techniken kennen. Dabei sollen sie auch selbst kreativ werden. Am Ende eines jeden Kurses gibt’s ein Diplom als Kunstprofi. Der Überblick.

Am ersten Tag dreht sich alles um den menschlichen Körper. Die Kinder lernen, die Anatomie zu verstehen, um später beim Karikaturzeichnen diese Prinzipien wieder über Bord zu werfen, berichten die Veranstalter. Donnerstags lernen die Kursteilnehmer mit Epoxydharz einen besonderen Werkstoff und seine Verwendung kennen. Der Freitag widmet sich ganz der Landart. Mit selbstgemachter Knete und neonfarbenen Schnüren geht es in den Park, der dann kreativ umgestaltet wird.

Anatomie und Karikatur (Mittwoch, 2. September, 10 - 15 Uhr): Wie zeichnet man den menschlichen Körper? Wie groß ist der Kopf, wie lang die Arme? Welche Teile kann ich wie bewegen? All diese Fragen werden im ersten Teil des Kurses beantwortet. Erst, wer die Regeln des Körpers kennt, kann danach auch künstlerisch damit spielen. Und genau das tun wir am Nachmittag: Wie gelingt eine gute Karikatur und wie können wir witzige Figuren malen? Dies ist die Frage, die am Nachmittag im Vordergrund steht.

Zauberstoff Epoxydharz (Donnerstag, 3. September, 10 - 15 Uhr): Epoxydharz ist ein spannendes Material, teilen die Mitarbeiter des Museums mit. Erst ist es flüssig, doch wenn man es mit einem Härter mischt, wird es schnell hart, bleibt aber durchsichtig. Sobald klar ist, dass man mit diesem wundersamen Material alles Mögliche eingießen kann, werde die Fantasie beflügelt. Ein goldener Ast? Ein toter Käfer? Ein einzelnes Haar? Ziel des Kurses ist es, einen ganz individuellen Talisman zu gestalten.

Land Art – Jetzt wird’s bunt (Freitag, 4. September, 10 - 15 Uhr): Irgendwann haben sich Künstlerinnen und Künstler gefragt, warum man immer nur im Atelier arbeiten sollte. Warum nicht auch in der freien Natur? Da es bei der Villa Rot einen Park gibt, machen es die Kursteilnehmer wie diese Künstler und gestalten die Natur mit strahlenden Farben. Sie stellen erst ihre eigene Knete her und gehen dann mit ihr und neonfarbenen Schnüren raus, um bunte Naturspektakel entstehen zu lassen.