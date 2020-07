Krawalle in Stuttgart: Oberbürgermeister schreiben Brandbrief an Kretschmann

Nach den Krawallen in Stuttgart und Frankfurt fordern die Oberbürgermeister von Tübingen, Schwäbisch Gmünd und Schorndorf Konsequenzen im Umgang mit Flüchtlingen. Einerseits brauchten junge Männer bessere Perspektiven auf Arbeit, andererseits müssten Straftäter abseits der Städte untergebracht werden.

Es sei kein Zufall, dass neun von 24 in Stuttgart Festgenommenen als Asylbewerber ins Land gekommen seien. In der Landeshauptstadt hatten Ende Juni Hunderte vor allem junge Männer randaliert, Polizisten verletzt und Geschäfte geplündert.

Eine kleine, gewaltbereite Gruppe junger Flüchtlinge mache längst nicht nur in den Ballungszentren, sondern auch in Baden-Württembergs Mittelstädten Probleme.

Aggressionen im öffentlichen Raum

In einem offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) beklagen die Stadtoberhäupter „die zunehmende Aggressivität und Respektlosigkeit von Gruppen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unseren Städten“. Diese richte sich zunehmend gegen Polizei und Rettungskräfte, aber auch gegen Mitarbeiter der Stadtverwaltungen.

Provokation, mangelnde Kommunikationsfähigkeit, ein unverschämtes Rotzbuben-Gehabe und pure Gewaltbereitschaft.

Die Autoren Boris Palmer (Grüne/Tübingen), Richard Arnold (Schwäbisch Gmünd/CDU) und Matthias Klopfer (Schorndorf/SPD) schreiben, selbst im Alltag beobachteten sie „Provokation, mangelnde Kommunikationsfähigkeit, ein unverschämtes Rotzbuben-Gehabe und pure Gewaltbereitschaft“. Das sei nicht länger hinnehmbar.

Strukturelle Probleme mit Mehrfachstraftätern

Sie machen als Mitverantwortliche dafür junge Flüchtlinge aus. Unter ihnen gebe es eine kleine Gruppe, die eine starke Dominanz im öffentlichen Raum ausübe und weit überdurchschnittlich an schweren Straftaten „insbesondere der sexuellen Gewalt und Körperverletzung“ beteiligt sei.

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

„Die Polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts bestätigt, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handelt, sondern um ein strukturelles Problem mit etwa 50 000 Mehrfachstraftätern unter den Geflüchteten“, heißt es weiter.

Gleichzeitig warnen die Oberbürgermeister vor Pauschalurteilen. Traumata in der Heimat und auf der Flucht, Perspektivlosigkeit und eine „ausgeprägte Männlichkeitskultur“ bildeten eine Mischung ungünstiger Faktoren. Diesen ausgesetzt würden auch „Ur-Tübingern“ zu Gewalttaten neigen.

Man komme weder mit „dumpfer Brandmarkung junger Menschen als fanatisierte, marodierende Ausländerhorden“ weiter noch mit „von der eigenen Moral berauschten sozialpädagogischen Betreuungsromantik.“

Bürgermeister stellen drei Forderungen

Konkret fordern die Oberbürgermeister drei Dinge, für die sich die Landesregierung einsetzen soll.

Erstens brauche es bessere Perspektiven für junge Männer, deren Asylantrag abgelehnt worden ist oder die noch auf einen Bescheid warten. Erstere werden oft geduldet, weil sie nicht in ihre Heimat abgeschoben werden können. Solche Menschen dürfen nicht arbeiten.

Asylbewerber nur dann, wenn sie Chancen auf Anerkennung haben – und auch das nur unter bestimmten Bedingungen. Für diese Zielgruppen wollen die drei OB rechtliche Möglichkeiten schaffen, damit sie eine Beschäftigung finden können – etwa für die Städte selbst.

Menschen stehen in der Krawallnacht vor einem geplünderten Geschäft in der Stuttgarter Innenstadt. (Foto: Julian Rettig / DPA)

„In Schwäbisch Gmünd haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, junge Männer am Bahnhof als ,Kofferträger’ einzusetzen“, heißt es. Die Städte bräuchten die Möglichkeit, Asylbewerber zu solchen Tätigkeiten verpflichten zu können. Das helfe bei der Integration und verhindere Frustration.

„Wer sich bewährt, eine Ausbildung absolviert oder eine Stelle findet, sollte einfacher als heute die Chance bekommen, ein Aufenthaltsrecht zu erwerben. Junge Männer brauchen Leistungsanreize statt Trübsal und Langeweile“, heißt es in dem Brief.

Zweitens fordern Palmer und seine Mitstreiter mehr Härte gegen Mehrfachstraftäter und andere auffällige Asylbewerber. Sie sollen zumindest zeitweise nicht mehr in Städten wohnen dürfen, sondern zurück in eine der Erstaufnahmeeinrichtungen verlegt werden. Das sei eine spürbare Sanktion. Außerdem seien die Flüchtlinge dort besser zu überwachen.

Allgemeine Dienstpflicht und soziales Training

Einen ähnlichen, etwas weitergehenden Vorstoß hatten Palmer und Arnold bereits nach der Massenvergewaltigung von Freiburg unternommen. Damals scheiterten sie jedoch an verfassungsrechtlichen Bedenken im Stuttgarter Innenministerium ebenso wie am Widerstand bei Teilen der Grünen. Denn eigentlich dürfen Asylbewerber höchstens 18 Monate in den relativ beengten LEAs bleiben, danach sollen sie mehr Platz in der Anschlussunterbringung in den Landkreisen bekommen. Alles andere sei humanitär nicht zumutbar, so Juristen.

Drittens befürworten die OB eine allgemeine Dienstpflicht für junge Menschen in Deutschland, egal welcher Herkunft. Schließlich sei die Mehrheit der „Krawallbrüder“ von Stuttgart keine Geflüchteten. Um sie in die Gesellschaft zu integrieren, brauche es ein soziales Training. Dieses finde heute an andere Stelle offenbar nicht mehr ausreichend statt. Daher brauche es einen Pflichtdienst für alle, etwa bei der Bundeswehr, bei sozialen Einrichtungen oder Vereinen.